https://ria.ru/20230911/vybory-1895451739.html
Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68 процента
Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68 процента
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов участковых... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:50
2023-09-11T05:50
2023-09-11T05:56
московская область (подмосковье)
цик рф
политика
единый день голосования в россии — 2023
россия
кирилл жигарев
александр наумов
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786965636_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_508d230afb197b31dbe6358d9be64eaf.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные Центризбиркома РФ."Предварительные итоги голосования; протоколов УИК (обработано - ред.): 100%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 3 078 424, число голосов - 83,68%", - свидетельствуют онлайн-табло на сайте ЦИК РФ.На втором месте на выборах губернатора Подмосковья идет Александр Наумов от КПРФ с 6,37% (234 212), на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,82% (177 210), на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 4,06% (149 262).
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786965636_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_271cf68d5cb776cf67c4bdd18053dea5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), цик рф, политика, единый день голосования в россии — 2023, россия, кирилл жигарев, александр наумов, андрей воробьев, кпрф, единая россия, лдпр
Московская область (Подмосковье), ЦИК РФ, Политика, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Андрей Воробьев, КПРФ, Единая Россия, ЛДПР
Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68 процента
ЦИК: Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов