https://ria.ru/20230911/vybory-1895451739.html

Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68 процента

Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68 процента

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов участковых... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:50

2023-09-11T05:50

2023-09-11T05:56

московская область (подмосковье)

цик рф

политика

единый день голосования в россии — 2023

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кирилл жигарев

александр наумов

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные Центризбиркома РФ."Предварительные итоги голосования; протоколов УИК (обработано - ред.): 100%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 3 078 424, число голосов - 83,68%", - свидетельствуют онлайн-табло на сайте ЦИК РФ.На втором месте на выборах губернатора Подмосковья идет Александр Наумов от КПРФ с 6,37% (234 212), на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,82% (177 210), на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 4,06% (149 262).

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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