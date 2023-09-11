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Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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05:50 11.09.2023 (обновлено: 05:56 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895451739.html
Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68 процента
Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68 процента
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов участковых... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:50
2023-09-11T05:56
московская область (подмосковье)
цик рф
политика
единый день голосования в россии — 2023
россия
кирилл жигарев
александр наумов
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные Центризбиркома РФ."Предварительные итоги голосования; протоколов УИК (обработано - ред.): 100%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 3 078 424, число голосов - 83,68%", - свидетельствуют онлайн-табло на сайте ЦИК РФ.На втором месте на выборах губернатора Подмосковья идет Александр Наумов от КПРФ с 6,37% (234 212), на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,82% (177 210), на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 4,06% (149 262).
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московская область (подмосковье), цик рф, политика, единый день голосования в россии — 2023, россия, кирилл жигарев, александр наумов, андрей воробьев, кпрф, единая россия, лдпр
Московская область (Подмосковье), ЦИК РФ, Политика, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Андрей Воробьев, КПРФ, Единая Россия, ЛДПР
Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68 процента

ЦИК: Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.
"Предварительные итоги голосования; протоколов УИК (обработано - ред.): 100%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 3 078 424, число голосов - 83,68%", - свидетельствуют онлайн-табло на сайте ЦИК РФ.
На втором месте на выборах губернатора Подмосковья идет Александр Наумов от КПРФ с 6,37% (234 212), на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,82% (177 210), на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 4,06% (149 262).
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
Московская область (Подмосковье)ЦИК РФПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023РоссияКирилл ЖигаревАлександр НаумовАндрей ВоробьевКПРФЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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