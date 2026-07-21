ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут быть военным преступлением

Краткий пересказ от РИА ИИ В УВКПЧ ООН заявили, что удары ВСУ по складам Wildberries на территории России могут представлять собой военное преступление.

Тамин Аль-Китан призвал к расследованию всех нападений, в которых были убиты или ранены мирные граждане.

Аль-Китан подчеркнул, что любые намеренные удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями согласно международному гуманитарному праву.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Удары ВСУ по складам Wildberries на территории РФ могут представлять собой военное преступление, необходимо провести расследование, заявили в УВКПЧ ООН.

"Мы призываем к расследованию всех нападений… в которых были убиты или ранены мирные граждане, чтобы виновные в них были выявлены и привлечены к ответственности", - сказал на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан.

Отвечая на вопрос, являются ли удары ВСУ по складам нарушением международного права, он подчеркнул, что "любые намеренные удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями, согласно международному гуманитарному праву".

Однако аль-Китан отметил, что управление "не может осуществить независимую проверку этой информации, как и проверить, были ли эти удары намеренными".

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов 18 июля сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.