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ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут быть военным преступлением - РИА Новости, 21.07.2026
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13:57 21.07.2026 (обновлено: 14:06 21.07.2026)
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут быть военным преступлением

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В УВКПЧ ООН заявили, что удары ВСУ по складам Wildberries на территории России могут представлять собой военное преступление.
  • Тамин Аль-Китан призвал к расследованию всех нападений, в которых были убиты или ранены мирные граждане.
  • Аль-Китан подчеркнул, что любые намеренные удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями согласно международному гуманитарному праву.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Удары ВСУ по складам Wildberries на территории РФ могут представлять собой военное преступление, необходимо провести расследование, заявили в УВКПЧ ООН.
"Мы призываем к расследованию всех нападений… в которых были убиты или ранены мирные граждане, чтобы виновные в них были выявлены и привлечены к ответственности", - сказал на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан.
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Отвечая на вопрос, являются ли удары ВСУ по складам нарушением международного права, он подчеркнул, что "любые намеренные удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями, согласно международному гуманитарному праву".
Однако аль-Китан отметил, что управление "не может осуществить независимую проверку этой информации, как и проверить, были ли эти удары намеренными".
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов 18 июля сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. Он сообщил, что 24 пострадали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах.
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В миреРоссияЖенева (город)Тамбовская областьЕвгений ПервышовАндрей ВоробьевВооруженные силы УкраиныВайлдберриз (Wildberries)ООН
 
 
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