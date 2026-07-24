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Круглый стол по правам человека прошел в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2026
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Новости Подмосковья
 
10:59 24.07.2026
Круглый стол по правам человека прошел в Подмосковье

В подмосковном музее "Новый Иерусалим" провели круглый стол по правам человека

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиКруглый стол по правам человека в музее "Новый Иерусалим"
Круглый стол по правам человека в музее Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Круглый стол по правам человека в музее "Новый Иерусалим"
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В музее "Новый Иерусалим" прошли круглый стол на тему "Современные технологии и повышение эффективности государственной защиты прав и свобод человека" и заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека субъектов ЦФО, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
Мероприятия приурочены к 25-летию института уполномоченного по правам человека в Московской области и его аппарата.
В торжествах приняли участие омбудсмены из 26 регионов. Приветствие от губернатора Московской области Андрея Воробьева зачитал заместитель министра социального развития Подмосковья Антон Жицкий.
Как сообщается на официальном портале правительства Московской области, ключевой темой обсуждений стала роль искусственного интеллекта и вызовы цифровизации в сфере защиты прав человека. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская подчеркнула актуальность темы и сообщила, что для гостей запланированы экскурсии по знаковым местам и социальным учреждениям Подмосковья.
В рамках культурной программы участники посетили музей "Новый Иерусалим" и Воскресенский Ново Иерусалимский мужской ставропигиальный монастырь.
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