Воробьев проверил работы по благоустройству парков в Подмосковье

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работы по благоустройству парка усадьбы "Раменское", лесопарка "Восьмидорожье" и зоны отдыха в селе Софьино в Раменском муниципальном округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Подмосковья также пообщался с жителями.

Работы по обновлению парка усадьбы "Раменское" шли с 2021 по 2023 год по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". В 2025 году начали благоустраивать набережную Борисоглебского озера — ее открыли месяц назад. Теперь у отдыхающих появился прямой выход к воде. Полностью завершить третий этап планируют к концу августа.

"Очень приятно находиться в месте, которое полюбили жители. У нас в Подмосковье и, в частности, в Раменском реализуется большая программа благоустройства. Сегодня заехали проверить готовность одного из знаковых объектов — набережной Борисоглебского озера. Здесь завершается III этап проекта в парке усадьбы "Раменское". Сам парк мы обновили ранее, а в этом году открыли набережную. На территории появились удобные дорожки, четыре зоны отдыха, включая беседку. Установили качели, шезлонги, скамейки, высадили деревья и кустарники. В обязательном порядке для безопасности посетителей мы монтируем камеры видеонаблюдения и современные системы освещения", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что кроме набережной в Раменском благоустраивают лесопарк "Восьмидорожье" площадью 50 гектаров — с пешеходными дорожками, лыжной трассой, детскими и спортивными площадками, пунктами проката и общепита.

На набережной Борисоглебского озера обустроили комфортные пешеходные дорожки, современные зоны отдыха со скамейками и качелями, установили теневые навесы для защиты от солнца и шезлонги, а также сделали смотровую площадку и беседку. На территории высадили деревья и кустарники, установили урны и открыли кафе для посетителей.

Ранее в парке усадьбы "Раменское" выложили плиткой основные дорожки, аллеи и площади, проложили экотропу, обустроили детские площадки и веревочный парк, установили качели, оборудовали площадку для стритбола, воркаут-площадку и скейт-парк. Украсили парк две полуротонды, а также деревья и кустарники. Предусмотрели и специальные места для сезонных ярмарок, концертов, мастер-классов, выставок и лекций.

В округе благоустраивают лесопарк "Восьмидорожье" рядом с улицей Народное имение. На площади 50 гектаров сделают дорожно-тропиночную сеть протяженностью более девяти километров, велолыжероллерную трассу. Оборудуют детские, волейбольную и баскетбольную площадки, а также футбольное поле с искусственным газоном и трибунами. Появятся зоны отдыха с гамаками и местами для пикника, а также площадка для выгула собак.

В селе Софьино в ближайшее время начнут обустраивать зону отдыха. На общественной территории у администрации обновят покрытия, освещение и проведут озеленение.