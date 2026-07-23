Лунёвская школа в подмосковных Химках откроется 1 сентября

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Лунёвская средняя общеобразовательная школа (СОШ) в городском округе Химки Подмосковья откроет двери для 735 учащихся 1 сентября после капитального ремонта, на данный момент ее готовность составляет 80%, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев приехал проверить, как идет ход работ, и пообщаться с местными жителями. Во встрече принял участие первый зампред комитета Госдумы ФС России по экономической политике Денис Кравченко.

"Мы приехали, чтобы убедиться, чтобы 1 сентября дети пойдут в новую школу. Вы знаете, что в нашей стране идет заметная президентская программа капремонта. В Подмосковье самое большое количество школ ремонтируем. Есть большой запрос на обновление. Наша задача — завершить все работы до 1 сентября", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он указал, что встречу организовали для общения с родителями и учителями. И пришли на нее активные и неравнодушные жители. Правительство Подмосковья регулярно посещает школы, чтобы проверить, что все было учтено. Ведь кроме ремонта должно быть оснащение, лаборатории и весь необходимый инвентарь — парты и доски. Необходимо, чтобы были довольны и дети, и родители, и педагоги.

По его словам, Подмосковье старается привлекать учителей в том числе из других регионов потому, что в регионе не только обновляют текущие учреждения, но и возводят новые.

В пресс-службе отмечают, что в составе Лунёвской СОШ четыре корпуса. Включить объект в президентскую и региональную программы капремонта просили сами жители. Сейчас работы ведутся сразу в двух трехэтажных зданиях – основном, построенном более 50 лет назад, а также пристройке, которую возвели 34 года назад. Пока строители трудятся на объекте, детей временно перевели в Поярковскую школу и гимназию №23. Кроме того, уроки проходили на базе дошкольного блока, территориального управления поселка и ДК "Лунёво".

В обновленном учебном заведении будут классы с современным оборудованием, проектные, исследовательские и рекреационные зоны. Сделают два спортивных и актовый залы, пищеблок, приведут в порядок территорию и так далее.

В школе появится специализированный класс (математический или агротехнологический). Кроме этого, будет возможность для работы большего количества кружков и секций.

В новом учебном году помимо Лунёвской СОШ в городском округе Химки также откроется новая школа в Подрезкове на 1,1 тысячи мест, детсад в микрорайоне Новогорск-Планерная (на Юбилейном проспекте) на 320 мест, реконструированный воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Новогорск на 270 мест (детсад — 170 воспитанников, школа — на 100 учащихся), капитально отремонтированные Химкинский колледж (440 мест), гимназия №23 (400 мест), а также основное дошкольное отделение (205 мест), пищеблок и пристройка лицея №7.

"Мы стараемся, чтобы в каждом городе Подмосковья жители видели изменения. Сквер это, бульвар, парк, ЖКХ или дороги. Все это — наша жизнь. Понимаем, что несем ответственность за то, что происходит на земле, главы это понимают. У нас есть регулярная, как мне кажется, очень важная программа выездных администраций. Каждое наше совещание с главами мы начинаем с разбора жалоб, предложений, и очень дорожим обратной связью. Важно обсуждать волнующие темы с жителями, разбираться", — заключил губернатор.