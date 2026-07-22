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Ким рассказала о нормализации вывоза товаров со складов Wildberries - РИА Новости, 22.07.2026
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22:06 22.07.2026 (обновлено: 22:24 22.07.2026)
Ким рассказала о нормализации вывоза товаров со складов Wildberries

Ким: вывоз товаров со складов Wildberries нормализуют за сутки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОснователь Wildberries Татьяна Ким
Основатель Wildberries Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Основатель Wildberries Татьяна Ким . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА попали в логистические центры Wildberries в Котовске, Электростали, Краснодаре и Невинномысске.
  • Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что работа сервиса по вывозу товаров со складов будет нормализована в течение суток.
  • Все организационные усилия компании направлены на перераспределение товаров по складам, но в приоритете сборка покупательских заказов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Работа сервиса по вывозу товаров со складов Wildberries будет нормализована в течение суток, заявила основатель маркетплейса, глава РВБ Татьяна Ким.
На прошлой неделе атаке украинских БПЛА подверглись логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области и склад маркетплейса в Электростали. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. В среду стало известно об ударах по объектам компании в Краснодаре и Невинномысске.
"Вижу много вопросов от селлеров про вывоз товара. Работа сервиса по вывозу будет нормализована в течение суток", - заявила она.
По ее словам, все организационные усилия компании сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.
При этом глава РВБ добавила, что приоритетом при перестройке логистических процессов является сборка покупательских заказов для обеспечения стабильного потребительского спроса.
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ЭкономикаТамбовская областьКотовскМосковская область (Подмосковье)Татьяна Ким (Бакальчук)Евгений ПервышовАндрей ВоробьевВайлдберриз (Wildberries)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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