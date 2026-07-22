Ким рассказала о нормализации вывоза товаров со складов Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские БПЛА попали в логистические центры Wildberries в Котовске, Электростали, Краснодаре и Невинномысске.

Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что работа сервиса по вывозу товаров со складов будет нормализована в течение суток.

Все организационные усилия компании направлены на перераспределение товаров по складам, но в приоритете сборка покупательских заказов.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Работа сервиса по вывозу товаров со складов Wildberries будет нормализована в течение суток, заявила основатель маркетплейса, глава РВБ Татьяна Ким.

На прошлой неделе атаке украинских БПЛА подверглись логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области и склад маркетплейса в Электростали. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. В среду стало известно об ударах по объектам компании в Краснодаре и Невинномысске.

"Вижу много вопросов от селлеров про вывоз товара. Работа сервиса по вывозу будет нормализована в течение суток", - заявила она.

По ее словам, все организационные усилия компании сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.