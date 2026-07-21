Губернатор Московской области посетил Покровский женский монастырь

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на подворье Покровского ставропигиального женского монастыря в селе Марково, чтобы поздравить настоятельницу обители игумению Феофанию и воспитанников местного детского приюта с Днем Казанской иконы Божией Матери.

"Дорогая матушка, дорогие девчонки, мальчишки, я очень рад вас видеть. Покровский монастырь прекрасен, он имеет богатую историю и помогает очень многим людям со всех уголков России. И сегодня нам очень приятно быть здесь, в такой красоте, среди улыбок детей в День обретения Казанской иконы Божьей Матери — очень почитаемой у нас", — приводит слова Воробьева пресс-служба правительства Подмосковья.

Он пожелал любви, добра, и чтобы мечты сбылись. Настоятельницу обители Воробьев поблагодарил отдельно за наставничество и вовлеченность.

"Вы очень длительное время не устаете творить добрые дела и делаете это от души. Огромное количество ребят, воспитанных вами, сегодня служат на благо нашей страны. Поэтому спасибо вам, вашим сестрам, нашему патриарху, который постоянно вас поддерживает", — добавил губернатор.

На территории подворья находится храм Казанской иконы Божией Матери, построенный в XVII веке.

Воробьев посетил Казанский храм, а также осмотрел построенный рядом с ним новый корпус детского приюта. Это двухэтажное здание, возведенное по современным стандартам: светлые спальни, игровые комнаты, учебные классы, зоны отдыха. С 2004 года по благословению святейшего патриарха обитель берет на воспитание девочек-сирот и детей из неблагополучных семей. А два года назад здесь открылось и отделение для мальчиков, отмечают в пресс-службе.

В настоящее время подворье полностью обустроено — помимо детского приюта, тут также возведены сестринский корпус для монахинь и множество хозяйственных построек.

"Мы построили новый детский приют, можем здесь и дальше расширяться. Раньше места хватало только на 25 человек, и ребята не могли приехать к нам все сразу. А теперь у нас уже живут 70 девочек и 25 мальчиков", — сказала матушка Феофания.

По ее словам, Воробьеву очень благодарны за помощь. Дети в честь праздника подготовили концерт: пели, танцевали, говорили пожелания.

Воспитанники посещают творческие кружки в стенах обители, выращивают в соседних теплицах овощи, а также получают образование в православной гимназии в Троице-Лыкове и посещают музыкальную школу. Мальчики и девочки ежедневно участвуют в совместном чтении Евангелия и совершают молитвы.

Среди работающих здесь преподавателей есть и бывшие воспитанники приюта.

"Я сама здесь выросла — окончила школу при монастыре в 2012 году. После университета какое-то время работала учителем в обычной государственной школе, но меня всегда тянуло назад. Тут остались мои друзья, тут все родное. Поэтому я прошла специальное обучение для сотрудников церковных детских учреждений и вот уже три года тружусь в приюте", — поделилась Мария Матосян.

Она добавила, что в ее обязанности входит проследить, чтобы были сделаны уроки и почищены зубы. Каждому ребенку нужно внимание, в приюте воспитанники разного возраста — от четырех до 18 лет. Детей стараются возить на экскурсии, в музеи, аквапарки, катать на теплоходах. Им важно видеть жизнь за пределами монастыря. Преподаватели делают все, чтобы лето у детей проходило насыщенным и интересным, заключила Матосян.