Рейтинг@Mail.ru
Склады Wildberries не используют для поставок товаров армии, заявил Песков - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 21.07.2026
Склады Wildberries не используют для поставок товаров армии, заявил Песков

Песков: склады Wildberries не используются для поставок товаров для ВС России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков опроверг утверждения о том, что склады Wildberries используются для поставок товаров для армии.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что склады Wildberries используются для поставок товаров для армии.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать звучащие со стороны украинской стороны утверждения о том, что склады Wildberries используются якобы для поставок товаров для российской армии
"Это не так", - сказал Песков.
В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. В понедельник в целях обеспечения безопасности на складском комплексе компании в Коледино была проведена эвакуация.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Wildberries после атаки ВСУ запустила скидки на услуги для продавцов
19 июля, 00:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияТамбовская областьКотовскДмитрий ПесковЕвгений ПервышовАндрей ВоробьевВайлдберриз (Wildberries)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала