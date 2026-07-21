Склады Wildberries не используют для поставок товаров армии, заявил Песков

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что склады Wildberries используются для поставок товаров для армии.

В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. В понедельник в целях обеспечения безопасности на складском комплексе компании в Коледино была проведена эвакуация.