Больницы Подмосковья получили 78 единиц техники для электрохирургии

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В больницы Московской области поставили 78 единиц электрохирургического оборудования на сумму свыше 165,3 миллиона рублей за прошедшие месяцы 2026 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В медучреждения Подмосковья продолжает поступать новое электрохирургическое оборудование, в том числе электрокоагуляторы, хирургические радиоволновые аппараты и другое.

"Оснащение медучреждений современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей региона. В этом году в больницы Московской области поставлено 78 единиц электрохирургического оборудования на сумму свыше 165,3 миллиона рублей. До конца года поставим еще 56 единиц", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.