Больницы Подмосковья получили 78 единиц техники для электрохирургии

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В больницы Московской области поставили 78 единиц электрохирургического оборудования на сумму свыше 165,3 миллиона рублей за прошедшие месяцы 2026 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В медучреждения Подмосковья продолжает поступать новое электрохирургическое оборудование, в том числе электрокоагуляторы, хирургические радиоволновые аппараты и другое.
"Оснащение медучреждений современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей региона. В этом году в больницы Московской области поставлено 78 единиц электрохирургического оборудования на сумму свыше 165,3 миллиона рублей. До конца года поставим еще 56 единиц", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Оборудование поступило в 28 медицинских организаций Московской области, в том числе в Щелковскую, Зарайскую, Дубненскую, Сергиево-Посадскую, Раменскую, Дмитровскую больницы и другие. Медтехника закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".