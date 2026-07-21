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Больницы Подмосковья получили 78 единиц техники для электрохирургии - РИА Новости, 21.07.2026
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Новости Подмосковья
 
11:02 21.07.2026
Больницы Подмосковья получили 78 единиц техники для электрохирургии

В больницы Подмосковья поставили 78 единиц электрохирургического оборудования

© РИА Новости / Александр ИвановКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Коридор больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В больницы Московской области поставили 78 единиц электрохирургического оборудования на сумму свыше 165,3 миллиона рублей за прошедшие месяцы 2026 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В медучреждения Подмосковья продолжает поступать новое электрохирургическое оборудование, в том числе электрокоагуляторы, хирургические радиоволновые аппараты и другое.
"Оснащение медучреждений современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей региона. В этом году в больницы Московской области поставлено 78 единиц электрохирургического оборудования на сумму свыше 165,3 миллиона рублей. До конца года поставим еще 56 единиц", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Оборудование поступило в 28 медицинских организаций Московской области, в том числе в Щелковскую, Зарайскую, Дубненскую, Сергиево-Посадскую, Раменскую, Дмитровскую больницы и другие. Медтехника закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Раменский
 
 
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