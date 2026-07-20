Продавцы могут перенаправить товар с атакованных складов Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продавцы, которые планировали поставки на склады Wildberries в Котовске и Электростали, могут перенаправить их на другие объекты без штрафов.
- Отгрузить поставки на альтернативные склады можно до 26 июля включительно.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Продавцы, которые планировали поставки на склады Wildberries в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали, могут перенаправить их на другие объекты до 26 июля включительно, сообщили в компании.
Ранее, в субботу, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.
"Все продавцы, которые планировали поставки на склады "Котовск" и "Электросталь", могут перенаправить их на другие склады без штрафов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "WB Партнеры".
Так, доступны такие склады, как "Рязань", "Воронеж", "Рязань: Тюшевское", "Тула", "Владимир: Воршинское", "Тверь", а также склады для продуктов питания.
Отгрузить поставки на альтернативные объекты можно до 26 июля включительно.