Краткий пересказ от РИА ИИ Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что удары по логистическим комплексам России направлены на эскалацию военного конфликта.

Украинские БПЛА атаковали логистические центры в Котовске, Электростали, Краснодаре и Невинномысске.

Константинов назвал удары ВСУ по коммерческим логистическим центрам тактикой террористов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Ударами по коммерческим логистическим комплексам России киевский режим добивается эскалации военного конфликта, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Восемнадцатого июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.

В среду оперштаб Кубани сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА.

"Противник, доказывая свою преступную и ничтожную сущность, сознательно добивается эскалации военного конфликта, делая ставку на удары по гражданской инфраструктуре", - сказал Константинов.

Он отметил, что удары ВСУ по коммерческим логистическим центрам являются тактикой террористов.

Террористическую сущность киевского режима, который продолжает наносить удары по мирным целям, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на логистические центры. Он также опроверг утверждения о том, что склады Wildberries используются для поставок товаров для армии.