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Глава крымского парламента назвал цель ударов ВСУ по логистике России - РИА Новости, 22.07.2026
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12:14 22.07.2026
Глава крымского парламента назвал цель ударов ВСУ по логистике России

Константинов: ударами по логистическим центрам Киев добивается эскалации

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что удары по логистическим комплексам России направлены на эскалацию военного конфликта.
  • Украинские БПЛА атаковали логистические центры в Котовске, Электростали, Краснодаре и Невинномысске.
  • Константинов назвал удары ВСУ по коммерческим логистическим центрам тактикой террористов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Ударами по коммерческим логистическим комплексам России киевский режим добивается эскалации военного конфликта, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Восемнадцатого июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут быть военным преступлением
21 июля, 13:57
В среду оперштаб Кубани сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА.
"Противник, доказывая свою преступную и ничтожную сущность, сознательно добивается эскалации военного конфликта, делая ставку на удары по гражданской инфраструктуре", - сказал Константинов.
Он отметил, что удары ВСУ по коммерческим логистическим центрам являются тактикой террористов.
Террористическую сущность киевского режима, который продолжает наносить удары по мирным целям, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на логистические центры. Он также опроверг утверждения о том, что склады Wildberries используются для поставок товаров для армии.
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека во вторник заявляли, что удары ВСУ по складам Wildberries на территории РФ могут представлять собой военное преступление, необходимо провести расследование.
Вывеска Wildberries - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Логистический комплекс Wildberries в Краснодаре эвакуировали
Вчера, 04:50
 
РоссияВладимир КонстантиновВайлдберриз (Wildberries)
 
 
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