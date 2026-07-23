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В Егорьевске эвакуировали жителей дома, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 23.07.2026
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13:15 23.07.2026 (обновлено: 13:40 23.07.2026)
В Егорьевске эвакуировали жителей дома, где произошел взрыв газа

В Егорьевске эвакуировали жителей дома, где произошел пожар из-за взрыва газа

© Фото : МЧС Московской области/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : МЧС Московской области/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Егорьевске произошел пожар из-за взрыва газа в жилом доме, площадь пожара составила 60 квадратных метров.
  • Жителей дома эвакуировали, организован пункт временного размещения на базе школы №4.
  • Один человек погиб, четверо пострадали, включая пожарного.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жителей дома в Егорьевске, где произошел пожар из-за взрыва газа, эвакуировали, организован пункт временного размещения на базе школы №4, сообщил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.
Ранее в региональном главке МЧС РФ рассказали РИА Новости, что взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь пожара составила 60 "квадратов", позднее в главке добавили, что открытое горение ликвидировано. Дмитрий Викулов сообщил, что один человек погиб. Кроме того, по данным минздрава Подмосковья, в результате ЧП пострадали четыре человека, включая пожарного.
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"Жители соседних квартир эвакуированы. Пункт временного размещения развернут в школе №4. Подготовлен маневренный фонд - если жители не смогут вернуться в свои квартиры, они будут размещены там", - написал Викулов в своем Telegram-канале.
По его словам, он доложил о ситуации губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
"Будет оказано содействие в проведении срочного ремонта подъезда. В обязательном порядке проверим несущие конструкции и возможность дальнейшей эксплуатации дома", - добавил глава муниципального округа.
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ПроисшествияЕгорьевскМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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