Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области

В Егорьевске эвакуировали жителей дома, где произошел взрыв газа

Краткий пересказ от РИА ИИ В Егорьевске произошел пожар из-за взрыва газа в жилом доме, площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Жителей дома эвакуировали, организован пункт временного размещения на базе школы №4.

Один человек погиб, четверо пострадали, включая пожарного.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жителей дома в Егорьевске, где произошел пожар из-за взрыва газа, эвакуировали, организован пункт временного размещения на базе школы №4, сообщил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Ранее в региональном главке МЧС РФ рассказали РИА Новости, что взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь пожара составила 60 "квадратов", позднее в главке добавили, что открытое горение ликвидировано. Дмитрий Викулов сообщил, что один человек погиб. Кроме того, по данным минздрава Подмосковья, в результате ЧП пострадали четыре человека, включая пожарного.

"Жители соседних квартир эвакуированы. Пункт временного размещения развернут в школе №4. Подготовлен маневренный фонд - если жители не смогут вернуться в свои квартиры, они будут размещены там", - написал Викулов в своем Telegram-канале

По его словам, он доложил о ситуации губернатору Московской области Андрею Воробьеву.