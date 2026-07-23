Воробьев проверил работы по благоустройству набережной в подмосковной Лобне

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в городской округ Лобня приехал на набережную пруда "Москвич", где в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" проходит благоустройство, сообщает пресс-служба регправительства.

Губернатор региона пообщался с местными жителями, которые рассказали, что очень ждут открытия пространства. Во встрече принял участие первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко

Воробьев отметил, что очень приятно видеть неравнодушных, инициативных, вовлеченных в жизнь Лобни жителей.

« "Мы в свое время сделали марш-бросок как в части дорожной инфраструктуры, так и в части благоустройства – преобразили Центральный парк. Сейчас делаем еще ряд объектов: это и сквер в микрорайоне Депо, и набережная у пруда "Москвич"", – приводит пресс-служба слова губернатора.

Он подчеркнул, что работы ведутся на территории 2,3 гектара.

"Изменения масштабные – набережная полностью преобразится. Очистили ее от аварийных деревьев, делаем зону отдыха с качелями, теннисный уголок, игровую зону. Приведем в порядок береговую линию: здесь появятся деревянные настилы, установим скамейки и беседки с видом на воду, современную систему освещения и камеры видеонаблюдения", – сказал губернатор региона.

Также тут появятся перголы с качелями, амфитеатр, игровые площадки, кафе, пирс, прокат лодок, зона отдыха с шезлонгами.

"Сейчас мы занимаемся укладкой дорожно-тропиночной сети из асфальта и тротуарной плитки, монтируем новые детские и спортивные площадки с безопасным каучуковым покрытием. Один из самых сложных и интересных элементов проекта – настил над водой на сваях. Это будет атмосферная зона отдыха с покрытием из древесно-полимерного композита и архитектурной подсветкой. Работы идут в хорошем темпе: на объекте ежедневно трудятся от 20 до 40 рабочих", – рассказал директор по строительству компании-подрядчика Сайгид Алиев.

В настоящее время выполнено 70% работ, верхняя часть набережной практически готова. Завершить все полностью должны к 12 сентября – Дню города Лобни.

"Мы уже полностью обновили старую детскую площадку, установив современное игровое оборудование, а сейчас создаем уютную зону для отдыха. Совсем скоро здесь появятся катамараны, и жители смогут интересно проводить время на воде. Также мы продолжаем развивать парк Защитников Москвы. Это мемориальное пространство рядом с музеем, где бережно сохранена вся историческая часть, включая бронзовый макет "Лобненский рубеж". Сейчас мы готовимся запустить там масштабный военно-исторический квест для групп от 50 человек", – сообщила временно исполняющая обязанности директора МБУ "Дирекция парков городского округа Лобня" Анастасия Капкова.

Ранее в Лобне было проведено благоустройство на других крупных объектах: Центральном парке, Лобненском лесопарке, парке Киово с набережной, парке "Река времени", а также нескольких скверах.