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Все склады Wildberries застрахованы, заявила Ким - РИА Новости, 22.07.2026
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Все склады Wildberries застрахованы, заявила Ким

Глава РВБ Ким заявила, что все складские комплексы Wildberries застрахованы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Wildberries Татьяна Ким
Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все складские комплексы Wildberries застрахованы.
  • Текущие страховки не покрывают риски, связанные с террористическими атаками и атаками БПЛА.
  • Wildberries обратилась в профильные государственные структуры и к банкам-партнерам о поддержке для предпринимателей.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все складские комплексы Wildberries застрахованы, однако текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА, заявила журналистам основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.
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"Все складские комплексы WB застрахованы. Однако реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА", - сказала Ким.
По ее словам, риски терроризма и диверсий не входят в стандартные полисы и требуют отдельного включения с дополнительными лимитами. Так, большинство российских страховщиков не готовы страховать от этого риска крупные промышленные объекты. "Сегодня эту позицию подтвердил "Росгосстрах", - добавила она.
Ким подчеркнула, что компания поддерживает инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниями и поиска системного решения, а также считает его остро необходимым.
Она добавила, что компания уже обратилась в профильные государственные структуры и к банкам-партнерам о поддержке для предпринимателей. "Налоговые каникулы, интенсификация государственных мер поддержки и т.д. Помимо предложений нашего WB-банка нас поддержали ВТБ и "Сбер", - заключила она.
В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах. В среду Ким сообщила, что атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаТамбовская областьКотовскМосковская область (Подмосковье)Татьяна Ким (Бакальчук)Евгений ПервышовАндрей ВоробьевВайлдберриз (Wildberries)РосгосстрахСбер
 
 
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