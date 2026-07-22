Все склады Wildberries застрахованы, заявила Ким

Краткий пересказ от РИА ИИ Все складские комплексы Wildberries застрахованы.

Текущие страховки не покрывают риски, связанные с террористическими атаками и атаками БПЛА.

Wildberries обратилась в профильные государственные структуры и к банкам-партнерам о поддержке для предпринимателей.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все складские комплексы Wildberries застрахованы, однако текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА, заявила журналистам основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

« "Все складские комплексы WB застрахованы. Однако реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА", - сказала Ким.

По ее словам, риски терроризма и диверсий не входят в стандартные полисы и требуют отдельного включения с дополнительными лимитами. Так, большинство российских страховщиков не готовы страховать от этого риска крупные промышленные объекты. "Сегодня эту позицию подтвердил " Росгосстрах ", - добавила она.

Ким подчеркнула, что компания поддерживает инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниями и поиска системного решения, а также считает его остро необходимым.

Она добавила, что компания уже обратилась в профильные государственные структуры и к банкам-партнерам о поддержке для предпринимателей. "Налоговые каникулы, интенсификация государственных мер поддержки и т.д. Помимо предложений нашего WB-банка нас поддержали ВТБ и "Сбер", - заключила она.