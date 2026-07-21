Песков назвал ситуацию для Wildberries после атаки ВСУ непростой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство находится на связи с Wildberries после атак ВСУ на логистические центры, заявил Песков.
- Он отметил, что непростая ситуация сложилась и для компании, и для представителей малого и среднего бизнеса.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с Wildberries и ее партнерами среди представителей малого и среднего бизнеса непростой.
"Этим вопросом занимается правительство. Конечно, по деталям лучше обращаться в кабинет министров. Но правительство на связи с компанией", — сказал представитель Кремля, комментируя украинские удары по логистическим центрам маркетплейса.
В субботу ВСУ атаковали беспилотниками объекты Wildberries в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали.