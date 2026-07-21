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Песков назвал ситуацию для Wildberries после атаки ВСУ непростой - РИА Новости, 21.07.2026
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13:21 21.07.2026 (обновлено: 13:55 21.07.2026)
Песков назвал ситуацию для Wildberries после атаки ВСУ непростой

Песков назвал ситуацию с Wildberries и ее продавцами непростой

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВ пункте выдачи заказов Wildberries
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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В пункте выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство находится на связи с Wildberries после атак ВСУ на логистические центры, заявил Песков.
  • Он отметил, что непростая ситуация сложилась и для компании, и для представителей малого и среднего бизнеса.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с Wildberries и ее партнерами среди представителей малого и среднего бизнеса непростой.
"Этим вопросом занимается правительство. Конечно, по деталям лучше обращаться в кабинет министров. Но правительство на связи с компанией", — сказал представитель Кремля, комментируя украинские удары по логистическим центрам маркетплейса.
В субботу ВСУ атаковали беспилотниками объекты Wildberries в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали.
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