Песков назвал ситуацию для Wildberries после атаки ВСУ непростой

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с Wildberries и ее партнерами среди представителей малого и среднего бизнеса непростой.

"Этим вопросом занимается правительство. Конечно, по деталям лучше обращаться в кабинет министров. Но правительство на связи с компанией", — сказал представитель Кремля, комментируя украинские удары по логистическим центрам маркетплейса.