В Электростали ликвидировали пожар на складе Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожар на логистическом объекте Wildberries в Электростали, возникший после атаки ВСУ, полностью ликвидирован.

Украинские БПЛА попали в логистический центр Wildberries в Котовске и в Электростали.

Команда Wildberries приступает к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры объекта.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар на логистическом объекте Wildberries в Электростали, возникший после атаки ВСУ в субботу, полностью ликвидирован, заявили в пресс-службе маркетплейса со ссылкой на Главное управление МЧС по Московской области.

В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах.

"По оперативной информации Главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале Wildberries.

Там добавили, что в настоящее время команда компании приступает к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры объекта.