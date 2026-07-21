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В Электростали ликвидировали пожар на складе Wildberries - РИА Новости, 21.07.2026
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21:14 21.07.2026
В Электростали ликвидировали пожар на складе Wildberries

В Электростали потушили пожар на логистическом объекте Wildberries

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на логистическом объекте Wildberries в Электростали, возникший после атаки ВСУ, полностью ликвидирован.
  • Украинские БПЛА попали в логистический центр Wildberries в Котовске и в Электростали.
  • Команда Wildberries приступает к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры объекта.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар на логистическом объекте Wildberries в Электростали, возникший после атаки ВСУ в субботу, полностью ликвидирован, заявили в пресс-службе маркетплейса со ссылкой на Главное управление МЧС по Московской области.
В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах.
"По оперативной информации Главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале Wildberries.
Там добавили, что в настоящее время команда компании приступает к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры объекта.
В компании отметили, что горячая линия для исполнителей логистического комплекса, а также для их родных и близких продолжает работать в круглосуточном режиме, все необходимые консультации и поддержка оказываются в полном объеме.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭлектростальМосковская область (Подмосковье)Тамбовская областьЕвгений ПервышовАндрей ВоробьевВайлдберриз (Wildberries)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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