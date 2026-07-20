Работники складов Wildberries сохранят выплаты в случае эвакуации

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские БПЛА попали в логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали.

Работники логистических центров Wildberries сохранят уровень выплат в случае эвакуации и приостановки работы.

Wildberries вводит новые правила для внештатных ситуаций, требующие временной приостановки работы и эвакуации людей, и принимает дополнительные меры для повышения уровня защиты на своих объектах.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Работники логистических центров Wildberries сохранят уровень выплат в случае эвакуации и приостановки работы, сообщила пресс-служба маркетплейса в своем Работники логистических центров Wildberries сохранят уровень выплат в случае эвакуации и приостановки работы, сообщила пресс-служба маркетплейса в своем Telegram-канале.

Ранее, в субботу, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. В понедельник в целях обеспечения безопасности на складском комплексе компании в Коледино была проведена эвакуация.

"Занятые на логоцентрах Wildberries сохранят привычный уровень выплат несмотря на эвакуацию. На всех логистических объектах Wildberries в России вводятся новые правила, которые будут применяться при возникновении внештатных ситуаций, требующих временной приостановки работы и эвакуации людей", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что Wildberries пересмотрела размер вознаграждения таким образом, чтобы компенсировать занятым на складах выплаты, не полученные за затраченное время при эвакуациях.

"Благодаря этому для них сохранится привычный уровень выплат даже в тех случаях, когда выполнение заданий временно приостанавливается по причинам, связанным с обеспечением безопасности", - отметили там.

Новые правила являются частью комплекса дополнительных мер, направленных на повышение уровня защиты людей на логистических объектах компании. При возникновении любых потенциальных угроз безопасность остается безусловным приоритетом, подчеркнули в компании.