Воробьев осмотрел ход работ по капремонту школы в Лобне

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работы по капитальному ремонту школы №2 в Лобне, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во встрече с местными жителями также принимал участие первый зампред комитета Государственной думы РФ по экономической политике Денис Кравченко.

"У нас реализуется большая президентская программа. Порядка 50-60 школ каждый год ремонтируем. Нам очень важно, чтобы строители чувствовали настроение родителей, детей и сдали все в срок, потому что часто капремонт – это определенные неудобства. Здесь почти все готово. Кроме того, держим на контроле еще один объект в Лобне – это школа №3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова, она также будет открыта после капремонта к 1 сентября", – передает пресс-служба слова Воробьева.

При проектной мощности 900 учащихся фактическая загрузка СОШ №2 составляла более 1,2 тысячи школьников. На время проведения капитального ремонта здания все они вместе с учителями переехали в другие учебные заведения округа.

В ходе капремонта, к которому приступили в прошлом году, обновили инженерные системы, кровлю, фасад, окна, двери, спортивное ядро и так далее. Будет благоустроена территория около школы, в кабинетах появится новая мебель, современное оборудование. В школе планируют открыть профильные классы для подготовки специалистов транспортной сферы. В рамках проекта "Моя школа – моя история" стены СОШ №2 расписывает творческая мастерская художника Алексея Шилова.

Работы в СОШ №2 ведутся в рамках госпрограммы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области", а также в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".

По словам представителя подрядчика Алексея Максимова, готовность объекта составляет 95%. Работы планируют завершить до 10 августа. Ремонт СОШ №3 завершится к 1 сентября, ее готовность составляет 85%.