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Песков прокомментировал атаки ВСУ на логистические центры Wildberries - РИА Новости, 21.07.2026
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12:52 21.07.2026
Песков прокомментировал атаки ВСУ на логистические центры Wildberries

Песков: Киев продолжает наносить удары по мирным целям

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаки ВСУ на логистические центры Wildberries проявлением террористической сущности киевского режима.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, в этом его террористическая сущность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на логистические центры Wildberries.
В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.
"Киевский режим продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима", - сказал Песков журналистам, комментируя атаки ВСУ на логистические центры Wildberries.
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