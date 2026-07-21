Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаки ВСУ на логистические центры Wildberries проявлением террористической сущности киевского режима.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, в этом его террористическая сущность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на логистические центры Wildberries.
В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.
"Киевский режим продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима", - сказал Песков журналистам, комментируя атаки ВСУ на логистические центры Wildberries.