Рейтинг@Mail.ru
Wildberries сообщила о возобновлении работы склада в Тамбовской области - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 23.07.2026
Wildberries сообщила о возобновлении работы склада в Тамбовской области

Wildberries сообщила о возобновлении работы склада в Котовске

© Фото : WildberriesСклад Wildberries
Склад Wildberries - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Wildberries
Склад Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области возобновил работу.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области возобновил работу, в том числе запущены сортировка и отправка товаров, заявили РИА Новости в компании.
"Логистические процессы на объекте запущены, в том числе сортировка и последующая отправка товаров", - сказали в пресс-службе.
В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах. В среду основатель Wildberries, глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким сообщила, что атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске.
Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Все склады Wildberries застрахованы, заявила Ким
22 июля, 21:25
 
КотовскТамбовская областьМосковская область (Подмосковье)Евгений ПервышовАндрей ВоробьевТатьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала