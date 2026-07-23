Wildberries сообщила о возобновлении работы склада в Тамбовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области возобновил работу.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области возобновил работу, в том числе запущены сортировка и отправка товаров, заявили РИА Новости в компании.
"Логистические процессы на объекте запущены, в том числе сортировка и последующая отправка товаров", - сказали в пресс-службе.
В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах. В среду основатель Wildberries, глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким сообщила, что атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске.
Все склады Wildberries застрахованы, заявила Ким
22 июля, 21:25