Капремонт котельной "Красная Поляна" в подмосковной Лобне завершат к осени

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Капитальный ремонт котельной "Красная Поляна" в подмосковной Лобне завершат к началу отопительного сезона, уже заменили три котла, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Во всех округах региона в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни" активно реализуется программа модернизации теплоснабжения. Так, в Лобне в рамках концессионного соглашения с "ТЭК-10" было запланировано до 2030 года капитально отремонтировать четыре котельные. Две из них в микрорайонах Луговая и Катюшки запустили в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на этот объект вместе с первым заместителем председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денисом Кравченко и проверил ход работ.

"Спасибо нашим отечественным производителям — они делают надежные котлы, которые хорошо себя зарекомендовали. Но понятно, что кроме самого теплоисточника важно все, что касается распределительных сетей (пожалуй, сейчас это выходит на первый план) и, конечно, магистральных сетей. В каждом округе идет подготовка к зиме. Наша задача — в сентябре завершить львиную часть программы по тепло-, водо-, электроснабжению, ведь это все звенья одной цепи. Поэтому я очень надеюсь, что и специалисты, и строители со всем справятся", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что в регионе внедряют автоматизацию, и поблагодарил всех, кто обеспечивает надежное теплоснабжение.

В пресс-службе напомнили, что РТС "Красная Поляна" была введена в 1980-м. Станция обеспечивает теплом и горячей водой 75 многоквартирных домов (МКД) (более 17 тысячи жителей) и 11 социальных объектов: школы, детские сады, поликлиники и другие учреждения.

"Мы увеличиваем мощность котельной — с 60 до 69 мегаватт. У нас три новых котла по 23 мегаватта каждый, смонтировано насосное оборудование и система химической водоочистки. Сейчас ведем монтаж и обвязку трубопроводов. Установим также дымоходы и вспомогательное оборудование", — сказал заместитель главного инженера подрядной организации Александр Васильев.

На объекте также предусмотрена умная диспетчеризация и автоматизация. Это позволит вести удаленный контроль за ее работой и оперативно устранять аварии или неполадки.

Общая готовность котельной — 75%. Пуско-наладочные работы намечены на 20 сентября.

"После завершения модернизации эта котельная станет практически полностью новой. Она будет готова к работе уже в сентябре, к началу отопительного сезона. Самое главное, что почувствуют жители, — это значительное повышение качества ресурса. Полная замена оборудования позволит нам уйти от рисков аварийных ситуаций и обеспечить стабильную работу источника, сведя перебои с подачей тепла к минимуму", — отметил руководитель филиала ООО "ТЭК-10" в Лобне Виталий Кривошеев.

Вместе с инженерами на объекте трудятся и будущие специалисты. Один из них — ветеран СВО Алексей Климов, который проходит здесь практику.

"Сейчас я учусь на мастера в "ТЭК-10". Вернувшись из зоны СВО, решил полностью изменить свою жизнь: раньше занимался мебелью, а теперь осваиваю энергетику. Профессия для меня совершенно новая, поэтому активно изучаю современные технологии и оборудование. Сложности в обучении, конечно, есть, но уверен, что со всем разберусь. Тем более, что к этой котельной подключен и мой дом, поэтому я особенно заинтересован в том, чтобы после реконструкции все работало надежно и стабильно", — рассказал Климов.

Сейчас идет также капремонт РТС "Лобня". Она подает тепло в 365 МКД и порядка 50 соцобъектов. Здесь обновят котельное оборудование, монтируют системы водоподготовки, устанавливают современные насосы. Все работы планируют завершить в 2028 году — это должно повысить надежность и энергоэффективность теплоснабжения всего муниципалитета, уточняют в пресс-службе.

В Лобне в общей сложности — 16 котельных (их общая мощность – свыше 333 гигакалорий) и 20 центральных тепловых пунктов. Все они полностью диспетчеризированы.