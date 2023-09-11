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Биография Виктора Томенко

Биография Виктора Томенко - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Виктора Томенко

Виктор Петрович Томенко родился 12 мая 1971 года в городе Норильске Красноярского края. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:29

2023-09-11T03:29

2023-09-11T03:29

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Виктор Петрович Томенко родился 12 мая 1971 года в городе Норильске Красноярского края.В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт (сейчас Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского) по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии", инженер-экономист. Прошел обучение по губернаторской программе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 1988 по 1994 год работал на Металлургическом заводе имени А.К. Серова (сейчас Надеждинский металлургический завод) Норильского горно-металлургического комбината имени А.П. Завенягина: в 1988-1990 годах – аппаратчиком-гидрометаллургом 1-го разряда, в 1990-1991 годах – техником-технологом (стажером) технического отдела, в 1991 году – техником по труду (стажером) отдела научной организации труда и заработной платы, в 1991-1992 годах – экономистом (стажером) планово-экономического отдела, в 1992 году – бухгалтером (стажером) бухгалтерии, в 1992-1993 годах – экономистом (дублером) планово-экономического отдела, в 1993-1994 годах – экономистом в бухгалтерии в бюро учета материалов и основных фондов.С ноября 1994 года по август 1996 года занимал должность начальника отдела налогов финансового управления ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина".В 1996-1997 годах был главным бухгалтером ЗАО "Полигон-Таймыр".В 1997-1998 годах работал главным бухгалтером АО "Норильский комбинат".С 1998 по 1999 год – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Норильский комбинат".В 1999-2001 годах был заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО "Норильская горная компания".Одновременно с декабря 1999 года по февраль 2001 года – заместитель генерального директора по экономике и правовым вопросам – главный бухгалтер ОАО "ГМК "Норильский никель".В 2001 году был заместителем генерального директора – главным бухгалтером ОАО "ГМК "Норильский никель".С ноября 2001 года по июль 2002 года – заместитель генерального директора по экономике и финансам Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель".В 2002-2004 годах был первым заместителем директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" – первым заместителем председателя правления.С 2004 по 2010 год – директор Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" – председатель правления Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель".С марта 2010 года по декабрь 2011 года занимал должность заместителя губернатора Красноярского края – заместителя председателя правительства Красноярского края.С декабря 2011 года по февраль 2012 года был исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства Красноярского края.С февраля 2012 года по май 2014 года – первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства Красноярского края.С мая по октябрь 2014 года был исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства Красноярского края.С октября 2014 года по сентябрь 2017 года занимал пост первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства Красноярского края.С 30 сентября 2017 года – исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства Красноярского края.30 мая 2018 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. 9 сентября 2018 года Виктор Томенко одержал победу на досрочных выборах губернатора Алтайского края. За него проголосовали 53,6% избирателей.17 сентября 2018 года вступил в должность губернатора Алтайского края. 11 сентября 2023 года Виктор Томенко победил на выборах главы Алтайского края с 76,16% голосов.Член президиума Государственного Совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство". Член президиума политсовета Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия". Член совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". Имеет награды и поощрения: орден Дружбы (2021), Благодарственное письмо президента РФ (2020), Почетную грамоту министра экономики РФ (1999), ряд других региональных и ведомственных наград.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, красноярский край, россия, алтайский край, виктор томенко, единая россия, единый день голосования в россии — 2023