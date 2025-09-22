https://ria.ru/20250922/gospodderzhka-2043530415.html
Предприятия Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки
Предприятия Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки - РИА Новости, 22.09.2025
Предприятия Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки
Фонд развития Алтайского края предоставил бизнесу региона 15 займов на общую сумму 670 миллионов рублей с начала 2025 года на реализацию инвестиционных... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:48:00+03:00
2025-09-22T14:48:00+03:00
2025-09-22T14:48:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
алтайский край
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b3651a531ee3076d82fb8a5208dd019.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Фонд развития Алтайского края предоставил бизнесу региона 15 займов на общую сумму 670 миллионов рублей с начала 2025 года на реализацию инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба правительства края. Поддержку получили производители сельскохозяйственной техники, котлов, химической продукции, строительных материалов, металлических изделий, а также пищевых продуктов, оздоровительной продукции и другие. Данная деятельность способствует модернизации оборудования, увеличению производственных мощностей и повышению благосостояния жителей региона. Особое внимание уделяется промышленным компаниям в рамках новой программы социально-экономического развития Алтайского края, которая действует до 2030 года. По программе "Промышленность" в нынешнем году одобрены льготные займы для шести инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей. Сумма финансовой поддержки составила свыше 260 миллионов рублей. Все поддерживаемые проекты проходят тщательный отбор. Специалисты оценивают бизнес-планы компаний на их производительность. Помимо этого, учитывается число создаваемых рабочих мест, которых по одобренным в этом году проектам планируется 53. "Поддержка предприятий, которые в сегодняшних непростых условиях развиваются, дают стабильную работу для жителей края, вкладываются в социальные проекты — важное направление работы правительства. В нашем регионе действует большое количество инструментов господдержки, которыми могут воспользоваться представители бизнеса", — написал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в мессенджере Max.
https://ria.ru/20250911/zaymy-2041223452.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8304ebf19964ead481d02b47c864e976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, виктор томенко
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край, Виктор Томенко
Предприятия Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки
Компании Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки в 2025 году
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Фонд развития Алтайского края предоставил бизнесу региона 15 займов на общую сумму 670 миллионов рублей с начала 2025 года на реализацию инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба правительства края.
Поддержку получили производители сельскохозяйственной техники, котлов, химической продукции, строительных материалов, металлических изделий, а также пищевых продуктов, оздоровительной продукции и другие. Данная деятельность способствует модернизации оборудования, увеличению производственных мощностей и повышению благосостояния жителей региона.
Особое внимание уделяется промышленным компаниям в рамках новой программы социально-экономического развития Алтайского края, которая действует до 2030 года. По программе "Промышленность" в нынешнем году одобрены льготные займы для шести инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей. Сумма финансовой поддержки составила свыше 260 миллионов рублей.
Все поддерживаемые проекты проходят тщательный отбор. Специалисты оценивают бизнес-планы компаний на их производительность. Помимо этого, учитывается число создаваемых рабочих мест, которых по одобренным в этом году проектам планируется 53.
"Поддержка предприятий, которые в сегодняшних непростых условиях развиваются, дают стабильную работу для жителей края, вкладываются в социальные проекты — важное направление работы правительства. В нашем регионе действует большое количество инструментов господдержки, которыми могут воспользоваться представители бизнеса", — написал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в мессенджере Max.