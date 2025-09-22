https://ria.ru/20250922/gospodderzhka-2043530415.html

Предприятия Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки

Предприятия Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки - РИА Новости, 22.09.2025

Предприятия Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки

Фонд развития Алтайского края предоставил бизнесу региона 15 займов на общую сумму 670 миллионов рублей с начала 2025 года на реализацию инвестиционных... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Фонд развития Алтайского края предоставил бизнесу региона 15 займов на общую сумму 670 миллионов рублей с начала 2025 года на реализацию инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба правительства края. Поддержку получили производители сельскохозяйственной техники, котлов, химической продукции, строительных материалов, металлических изделий, а также пищевых продуктов, оздоровительной продукции и другие. Данная деятельность способствует модернизации оборудования, увеличению производственных мощностей и повышению благосостояния жителей региона. Особое внимание уделяется промышленным компаниям в рамках новой программы социально-экономического развития Алтайского края, которая действует до 2030 года. По программе "Промышленность" в нынешнем году одобрены льготные займы для шести инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей. Сумма финансовой поддержки составила свыше 260 миллионов рублей. Все поддерживаемые проекты проходят тщательный отбор. Специалисты оценивают бизнес-планы компаний на их производительность. Помимо этого, учитывается число создаваемых рабочих мест, которых по одобренным в этом году проектам планируется 53. "Поддержка предприятий, которые в сегодняшних непростых условиях развиваются, дают стабильную работу для жителей края, вкладываются в социальные проекты — важное направление работы правительства. В нашем регионе действует большое количество инструментов господдержки, которыми могут воспользоваться представители бизнеса", — написал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в мессенджере Max.

