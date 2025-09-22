Рейтинг@Mail.ru
Предприятия Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
14:48 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/gospodderzhka-2043530415.html
Предприятия Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки
Предприятия Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки - РИА Новости, 22.09.2025
Предприятия Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки
Фонд развития Алтайского края предоставил бизнесу региона 15 займов на общую сумму 670 миллионов рублей с начала 2025 года на реализацию инвестиционных... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:48:00+03:00
2025-09-22T14:48:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
алтайский край
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b3651a531ee3076d82fb8a5208dd019.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Фонд развития Алтайского края предоставил бизнесу региона 15 займов на общую сумму 670 миллионов рублей с начала 2025 года на реализацию инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба правительства края. Поддержку получили производители сельскохозяйственной техники, котлов, химической продукции, строительных материалов, металлических изделий, а также пищевых продуктов, оздоровительной продукции и другие. Данная деятельность способствует модернизации оборудования, увеличению производственных мощностей и повышению благосостояния жителей региона. Особое внимание уделяется промышленным компаниям в рамках новой программы социально-экономического развития Алтайского края, которая действует до 2030 года. По программе "Промышленность" в нынешнем году одобрены льготные займы для шести инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей. Сумма финансовой поддержки составила свыше 260 миллионов рублей. Все поддерживаемые проекты проходят тщательный отбор. Специалисты оценивают бизнес-планы компаний на их производительность. Помимо этого, учитывается число создаваемых рабочих мест, которых по одобренным в этом году проектам планируется 53. "Поддержка предприятий, которые в сегодняшних непростых условиях развиваются, дают стабильную работу для жителей края, вкладываются в социальные проекты — важное направление работы правительства. В нашем регионе действует большое количество инструментов господдержки, которыми могут воспользоваться представители бизнеса", — написал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в мессенджере Max.
https://ria.ru/20250911/zaymy-2041223452.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8304ebf19964ead481d02b47c864e976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, виктор томенко
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край, Виктор Томенко
Предприятия Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки

Компании Алтайского края получили 670 миллионов рублей господдержки в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГорно-Алтайск
Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Горно-Алтайск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Фонд развития Алтайского края предоставил бизнесу региона 15 займов на общую сумму 670 миллионов рублей с начала 2025 года на реализацию инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба правительства края.
Поддержку получили производители сельскохозяйственной техники, котлов, химической продукции, строительных материалов, металлических изделий, а также пищевых продуктов, оздоровительной продукции и другие. Данная деятельность способствует модернизации оборудования, увеличению производственных мощностей и повышению благосостояния жителей региона.
Особое внимание уделяется промышленным компаниям в рамках новой программы социально-экономического развития Алтайского края, которая действует до 2030 года. По программе "Промышленность" в нынешнем году одобрены льготные займы для шести инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей. Сумма финансовой поддержки составила свыше 260 миллионов рублей.
Все поддерживаемые проекты проходят тщательный отбор. Специалисты оценивают бизнес-планы компаний на их производительность. Помимо этого, учитывается число создаваемых рабочих мест, которых по одобренным в этом году проектам планируется 53.
"Поддержка предприятий, которые в сегодняшних непростых условиях развиваются, дают стабильную работу для жителей края, вкладываются в социальные проекты — важное направление работы правительства. В нашем регионе действует большое количество инструментов господдержки, которыми могут воспользоваться представители бизнеса", — написал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в мессенджере Max.
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Девять компаний Хабаровского края получили льготные займы
11 сентября, 15:35
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала