В алтайском лесничестве высадили более двух тысяч саженцев сосны

БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч саженцев сосны высадили в Белокурихинском лесничестве, пострадавшем от пожара в Алтайском крае, в рамках акции "Сохраним лес", сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Алтайском крае сегодня, 3 октября, состоялось центральное мероприятие в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". На территории Белокурихинского лесничества в Смоленском районе, где от пожара несколько лет назад серьезно пострадал сосновый бор, посадили больше двух тысяч саженцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в акции приняли 130 человек - школьники, специалисты минприроды края, подведомственных учреждений, глава Смоленского района , города Белокурихи , представители Алтайского краевого законодательного собрания, сотрудники Белокурихинского лесничества и многие другие.

Участников акции приветствовал зампредседателя правительства края Александр Лукьянов. Он отметил, что Алтайский край начиная с 2019 года принимает участие в акции "Сохраним лес".

"Акция помогает понять ценность природы и осознать свою роль в ее сохранении. Очень важно, что с удовольствием участие в посадках принимают школьники. Дети вносят свой посильный вклад в дело приумножения лесов, а взрослые поддерживают и поощряют их интерес – это и есть экологическое воспитание", – отметил Лукьянов.

Впервые принимал участие в акции участник программы "Алтай – земля героев" Александр Сергеев. Недавно в рамках стажировки, которую он проходит в управлении лесами Алтайского края, Сергеев побывал в лесосеменном центре, где помогал в выборке посадочного материала. Теперь у него есть возможность самому высадить сеянцы.

"Всего за время участия края в акции, то есть с 2019 года, в наших лесах посадили больше 11 миллионов сеянцев. Только в этом году в акции приняли участие около полумиллиона жителей края. Их силами в лесах появилось еще 400 тысяч деревьев. И мы еще не подводим итоги акции, которая проводится в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие", – рассказал в своем официальном канале в мессенджере МАХ губернатор края Виктор Томенко