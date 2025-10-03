Рейтинг@Mail.ru
В алтайском лесничестве высадили более двух тысяч саженцев сосны
Алтайский край
Алтайский край
 
14:46 03.10.2025
В алтайском лесничестве высадили более двух тысяч саженцев сосны
В алтайском лесничестве высадили более двух тысяч саженцев сосны - РИА Новости, 03.10.2025
В алтайском лесничестве высадили более двух тысяч саженцев сосны
Более 2 тысяч саженцев сосны высадили в Белокурихинском лесничестве, пострадавшем от пожара в Алтайском крае, в рамках акции "Сохраним лес", сообщает... РИА Новости, 03.10.2025
алтайский край
алтайский край
смоленский район
белокуриха
александр сергеев (ран)
виктор томенко
алтайский край
смоленский район
белокуриха
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
алтайский край, смоленский район, белокуриха, александр сергеев (ран), виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Смоленский район, Белокуриха, Александр Сергеев (РАН), Виктор Томенко
В алтайском лесничестве высадили более двух тысяч саженцев сосны

Более 2 тысяч саженцев сосны высадили в Белокурихинском лесничестве на Алтае

БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч саженцев сосны высадили в Белокурихинском лесничестве, пострадавшем от пожара в Алтайском крае, в рамках акции "Сохраним лес", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Алтайском крае сегодня, 3 октября, состоялось центральное мероприятие в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". На территории Белокурихинского лесничества в Смоленском районе, где от пожара несколько лет назад серьезно пострадал сосновый бор, посадили больше двух тысяч саженцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в акции приняли 130 человек - школьники, специалисты минприроды края, подведомственных учреждений, глава Смоленского района, города Белокурихи, представители Алтайского краевого законодательного собрания, сотрудники Белокурихинского лесничества и многие другие.
Участников акции приветствовал зампредседателя правительства края Александр Лукьянов. Он отметил, что Алтайский край начиная с 2019 года принимает участие в акции "Сохраним лес".
"Акция помогает понять ценность природы и осознать свою роль в ее сохранении. Очень важно, что с удовольствием участие в посадках принимают школьники. Дети вносят свой посильный вклад в дело приумножения лесов, а взрослые поддерживают и поощряют их интерес – это и есть экологическое воспитание", – отметил Лукьянов.
Впервые принимал участие в акции участник программы "Алтай – земля героев" Александр Сергеев. Недавно в рамках стажировки, которую он проходит в управлении лесами Алтайского края, Сергеев побывал в лесосеменном центре, где помогал в выборке посадочного материала. Теперь у него есть возможность самому высадить сеянцы.
"Всего за время участия края в акции, то есть с 2019 года, в наших лесах посадили больше 11 миллионов сеянцев. Только в этом году в акции приняли участие около полумиллиона жителей края. Их силами в лесах появилось еще 400 тысяч деревьев. И мы еще не подводим итоги акции, которая проводится в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие", – рассказал в своем официальном канале в мессенджере МАХ губернатор края Виктор Томенко.
Отмечается, что осенние посадки в рамках акции "Сохраним лес" в регионе продолжатся. В ближайшее время участие в акции примут сотрудники Ключевского, Шипуновского, Озеро-Кузнецовского и Горно-Колыванского лесничеств. В 2025 году цель акции "Сохраним лес" - высадить на территории Российской Федерации 70 миллионов деревьев. Всего за шесть предыдущих сезонов проекта его участники высадили около 300 миллионов деревьев. Это самый масштабный проект по сохранению лесов в стране, который проводится в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие".
Алтайский крайАлтайский крайСмоленский районБелокурихаАлександр Сергеев (РАН)Виктор Томенко
 
 
