Муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к зиме

БАРНАУЛ, 29 окт - РИА Новости. Большинство муниципалитетов Алтайского края получили паспорта готовности к зиме, в регионе создан 45-суточный нормативный запас топлива, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На заседании правительства Алтайского края обсудили готовность топливно-энергетического комплекса и объектов ЖКХ к зимнему периоду. Заседание провел губернатор Виктор Томенко", - говорится в сообщении.

Глава региона поставил задачу профильным органам власти и ведомствам обеспечить надёжность тепло-, электро-, водоснабжения в Алтайском крае в зимний период.

"Службы и ведомства, помогающие людям в чрезвычайных обстоятельствах, также готовы к зиме. Еще раз обратил внимание на необходимость своевременного взаимодействия специалистов разных служб — муниципальных, краевых, федеральных — для обеспечения спокойной жизни в холодное время года, даже с учетом нередко возникающих у нас в крае суровых погодных условий с очень низкой температурой, штормовыми ветрами", - отметил Томенко в своем канале в Мax.

О подготовке "большой" энергетики к предстоящему отопительному сезону рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Так, предприятия выполнили необходимые капитальные и текущие ремонты, по некоторым показателям зафиксировано превышение установленного плана, в частности, по трансформаторным подстанциям и электросетям.

"На ТЭЦ края отремонтировано 54 единиц оборудования – котлов и турбин. При этом ремонты, непосредственно влияющие на функционирование энергетической системы, в этом году завершены. В крае сформирован аварийный запас оборудования и материалов на случай ликвидации возможных технологических нарушений", - отмечает пресс-служба.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского Иван Гилев в своем выступлении сообщил, что в регионе функционируют 1720 котельных. Все они в настоящее время запущены в работу. Жилые дома, объекты соцсферы края - детские сады, школы, медицинские, культурные учреждения обеспечены теплом. Также отмечено, что уже третий год подряд к началу отопительного периода все котельные подключены к электроэнергии. Паспорта готовности к отопительному периоду подписаны 63 муниципальным образованиям.

"Большинство муниципалитетов получили паспорта готовности к отопительному сезону. В остальных идёт интенсивная работа по выполнению всех требований. Документы в каждом городе, в каждом районе должны быть в порядке. Требования нам известны, и нужно прикладывать все усилия для их выполнения", – подчеркнул Томенко.

Отдельно был рассмотрен вопрос обеспечения котельных углем. Гилев отметил, что в целом по краю на отопительный период сформирован необходимый 45-суточный нормативный запас топлива. На площадках муниципальных образований находятся 250 тысяч тонн. Это более 180% от нормативного 45-суточного запаса угля. Всего заключены контракты на поставку 539 тысяч тонн топлива, что составляет 82% от общей потребности края на отопительный сезон.

Министр также рассказал, что в 2025 году в сравнении с 2018 годом на ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры направлено в четыре раза больше средств - 7 миллиардов рублей. Это на 8,8% больше, чем в 2024 году.

"Благодаря вложениям в отрасль в этом году установлено 7 котельных, заменено 178 единиц котлового оборудования, проложено 77 километров тепловых сетей и 158 километров сетей водоснабжения и водоотведения, пробурено 37 водонапорных скважин, установлено 30 водонапорных башен, станция очистки питьевой воды. Правительство Алтайского края оказывает поддержку муниципальным образованиям за счет средств краевого и федерального бюджетов", - говорится в сообщении.