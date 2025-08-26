https://ria.ru/20250826/obuchenie-2037598292.html

Обучение по программе "Алтай – земля героев" стартовало в регионе

Обучение по программе "Алтай – земля героев" стартовало в регионе - РИА Новости, 26.08.2025

Обучение по программе "Алтай – земля героев" стартовало в регионе

Обучение первого потока краевой программы "Алтай – земля героев" стартовало, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T10:08:00+03:00

2025-08-26T10:08:00+03:00

2025-08-26T10:18:00+03:00

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

наталья кувшинова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037600466_75:0:1204:635_1920x0_80_0_0_fd744d5a74e7e1e43683fb240d9ec485.jpg

БАРНАУЛ, 26 авг - РИА Новости. Обучение первого потока краевой программы "Алтай – земля героев" стартовало, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Алтайском крае стартовало обучение первого потока краевой программы "Алтай – земля героев". Торжественная церемония открытия образовательного проекта состоялась в Алтайском филиале РАНХиГС", - говорится в сообщении. Участие в мероприятии приняли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель краевого законодательного собрания Александр Романенко, сенатор Совета Федерации от Алтайского края Наталья Кувшинова, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Колесников и многие другие. "Сегодня стартовал первый образовательный модуль, всего их будет четыре: "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления". Также предусмотрены мастерские, тренинги, практика и работа с наставниками", - отмечает пресс-служба. По итогам прохождения всех этапов финалисты программы получат диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2024 году президент России Владимир Путин поручил главам регионов организовать у себя в субъектах аналог федеральной программы "Время Героев". В Алтайском крае создан региональный проект - образовательная программа "Алтай - земля героев". Губернатор Алтайского края Томенко в своем выступлении выразил благодарность всем участникам специальной военной операции, которые приняли решение принять участие в программе. Он подчеркнул, что герои, участники СВО, которые прошли испытания на фронте, прошли отбор для участия в программе, смогут внести свой весомый вклад в развитие Алтайского края. "Нашу краевую программу мы делали по аналогии со "Временем героев". Так, чтобы ее участники вынесли максимум практической пользы, работая на управленческих должностях на предприятиях и в органах власти, а также развивая собственное дело", - отметил Виктор Томенко. Заявки на участие в программе "Алтай - земля героев" подали 548 ветеранов СВО и действующих военнослужащих. Они прошли многоэтапный отбор, по его итогам был сформирован рейтинг участников. Цель краевой программы "Алтай - земля героев" - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в государственных органах, учреждениях, организациях и на предприятиях Алтайского края.

https://ria.ru/20250820/vlasti-2036437424.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, виктор томенко, наталья кувшинова