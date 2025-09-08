https://ria.ru/20250908/infrastruktura-2040414316.html
Алтайский край пройдет обновление коммунальной инфраструктуры в селах
БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Алтайский край получил дополнительную поддержку правительства РФ на обновление коммунальной инфраструктуры в сёлах, сообщил глава региона Виктор Томенко. "Наш Алтайский край получил дополнительную поддержку правительства РФ на обновление коммунальной инфраструктуры в сёлах. Речь идет о 183 миллионах рублей, которые пойдут на капитальный ремонт котельной в поселке Целинный Ключевского района, а также водопроводных и тепловых сетей в восьми населенных пунктах Немецкого национального, Шелаболихинского, Бурлинского, Табунского районов и ЗАТО Сибирский", – рассказал Томенко в своем Telegram-канале. Глава региона также отметил, что конструктивная работа с федеральным правительством, в том числе с Минстроем РФ, позволяет наращивать темпы по обновлению системы ЖКХ в крае. Всего благодаря дополнительной поддержке планируется заменить 22 километра водопроводных и 4 километра тепловых сетей. Работы по всем объектам теплоснабжения не повлияют на начало отопительного периода. "Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев сегодня во время оперативного совещания в правительстве Алтайского края сообщил, что всего в 2025 году Алтайскому краю на обновление объектов ЖКХ по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" направлено 798 миллионов рублей, из них больше 790 миллионов выделено из федерального бюджета", - сообщает пресс-служба регионального правительства. Помимо дополнительных объектов продолжается реализация ранее утвержденных проектов – ремонт систем водоснабжения в селе Первомайское Бийского района, в городе Заринске и Новоалтайске, в поселке Бельмесево города Барнаула, ремонт систем водоотведения в городе Рубцовске, ремонт систем теплоснабжения в селе Топчиха Топчихинского района и в селе Бурла Бурлинского района. "С начала 2025 года по нацпроекту уже завершили капитальный ремонт канализационного коллектора в городе Новоалтайске. Здесь заменили почти 700 метров труб 80-х годов на новые сети, смонтировали камеры и запорную арматуру. Сейчас действующий канализационный коллектор переключили на новую ветку, объект функционирует в штатном режиме и обеспечивает надежность системы водоотведения города", - говорится в сообщении пресс-службы.
