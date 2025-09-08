Рейтинг@Mail.ru
Алтайский край пройдет обновление коммунальной инфраструктуры в селах - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
13:08 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/infrastruktura-2040414316.html
Алтайский край пройдет обновление коммунальной инфраструктуры в селах
Алтайский край пройдет обновление коммунальной инфраструктуры в селах - РИА Новости, 08.09.2025
Алтайский край пройдет обновление коммунальной инфраструктуры в селах
Алтайский край получил дополнительную поддержку правительства РФ на обновление коммунальной инфраструктуры в сёлах, сообщил глава региона Виктор Томенко. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T13:08:00+03:00
2025-09-08T13:08:00+03:00
алтайский край
алтайский край
россия
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:1530_1920x0_80_0_0_3d02be38192a911349bdd0740e360902.jpg
БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Алтайский край получил дополнительную поддержку правительства РФ на обновление коммунальной инфраструктуры в сёлах, сообщил глава региона Виктор Томенко. "Наш Алтайский край получил дополнительную поддержку правительства РФ на обновление коммунальной инфраструктуры в сёлах. Речь идет о 183 миллионах рублей, которые пойдут на капитальный ремонт котельной в поселке Целинный Ключевского района, а также водопроводных и тепловых сетей в восьми населенных пунктах Немецкого национального, Шелаболихинского, Бурлинского, Табунского районов и ЗАТО Сибирский", – рассказал Томенко в своем Telegram-канале. Глава региона также отметил, что конструктивная работа с федеральным правительством, в том числе с Минстроем РФ, позволяет наращивать темпы по обновлению системы ЖКХ в крае. Всего благодаря дополнительной поддержке планируется заменить 22 километра водопроводных и 4 километра тепловых сетей. Работы по всем объектам теплоснабжения не повлияют на начало отопительного периода. "Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев сегодня во время оперативного совещания в правительстве Алтайского края сообщил, что всего в 2025 году Алтайскому краю на обновление объектов ЖКХ по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" направлено 798 миллионов рублей, из них больше 790 миллионов выделено из федерального бюджета", - сообщает пресс-служба регионального правительства. Помимо дополнительных объектов продолжается реализация ранее утвержденных проектов – ремонт систем водоснабжения в селе Первомайское Бийского района, в городе Заринске и Новоалтайске, в поселке Бельмесево города Барнаула, ремонт систем водоотведения в городе Рубцовске, ремонт систем теплоснабжения в селе Топчиха Топчихинского района и в селе Бурла Бурлинского района. "С начала 2025 года по нацпроекту уже завершили капитальный ремонт канализационного коллектора в городе Новоалтайске. Здесь заменили почти 700 метров труб 80-х годов на новые сети, смонтировали камеры и запорную арматуру. Сейчас действующий канализационный коллектор переключили на новую ветку, объект функционирует в штатном режиме и обеспечивает надежность системы водоотведения города", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20250908/altay-2040372399.html
https://ria.ru/20250826/obuchenie-2037598292.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:2040_1920x0_80_0_0_c36d8c8d95798acb83c380de9aeb6b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, россия, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко
Алтайский край пройдет обновление коммунальной инфраструктуры в селах

Алтайский край получил деньги на обновление коммунальной инфраструктуры в селах

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Алтайский край получил дополнительную поддержку правительства РФ на обновление коммунальной инфраструктуры в сёлах, сообщил глава региона Виктор Томенко.
"Наш Алтайский край получил дополнительную поддержку правительства РФ на обновление коммунальной инфраструктуры в сёлах. Речь идет о 183 миллионах рублей, которые пойдут на капитальный ремонт котельной в поселке Целинный Ключевского района, а также водопроводных и тепловых сетей в восьми населенных пунктах Немецкого национального, Шелаболихинского, Бурлинского, Табунского районов и ЗАТО Сибирский", – рассказал Томенко в своем Telegram-канале.
ВЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В Алтайском крае рассказали о работе делегации региона на ВЭФ
Вчера, 10:42
Глава региона также отметил, что конструктивная работа с федеральным правительством, в том числе с Минстроем РФ, позволяет наращивать темпы по обновлению системы ЖКХ в крае. Всего благодаря дополнительной поддержке планируется заменить 22 километра водопроводных и 4 километра тепловых сетей. Работы по всем объектам теплоснабжения не повлияют на начало отопительного периода.
"Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев сегодня во время оперативного совещания в правительстве Алтайского края сообщил, что всего в 2025 году Алтайскому краю на обновление объектов ЖКХ по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" направлено 798 миллионов рублей, из них больше 790 миллионов выделено из федерального бюджета", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Помимо дополнительных объектов продолжается реализация ранее утвержденных проектов – ремонт систем водоснабжения в селе Первомайское Бийского района, в городе Заринске и Новоалтайске, в поселке Бельмесево города Барнаула, ремонт систем водоотведения в городе Рубцовске, ремонт систем теплоснабжения в селе Топчиха Топчихинского района и в селе Бурла Бурлинского района.
"С начала 2025 года по нацпроекту уже завершили капитальный ремонт канализационного коллектора в городе Новоалтайске. Здесь заменили почти 700 метров труб 80-х годов на новые сети, смонтировали камеры и запорную арматуру. Сейчас действующий канализационный коллектор переключили на новую ветку, объект функционирует в штатном режиме и обеспечивает надежность системы водоотведения города", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обучение по программе Алтай – земля героев для бойцов СВО стартовало в регионе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Обучение по программе "Алтай – земля героев" стартовало в регионе
26 августа, 10:08
 
Алтайский крайАлтайский крайРоссияВиктор Томенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала