https://ria.ru/20250908/infrastruktura-2040414316.html

Алтайский край пройдет обновление коммунальной инфраструктуры в селах

Алтайский край пройдет обновление коммунальной инфраструктуры в селах - РИА Новости, 08.09.2025

Алтайский край пройдет обновление коммунальной инфраструктуры в селах

Алтайский край получил дополнительную поддержку правительства РФ на обновление коммунальной инфраструктуры в сёлах, сообщил глава региона Виктор Томенко. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T13:08:00+03:00

2025-09-08T13:08:00+03:00

2025-09-08T13:08:00+03:00

алтайский край

алтайский край

россия

виктор томенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:1530_1920x0_80_0_0_3d02be38192a911349bdd0740e360902.jpg

БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Алтайский край получил дополнительную поддержку правительства РФ на обновление коммунальной инфраструктуры в сёлах, сообщил глава региона Виктор Томенко. "Наш Алтайский край получил дополнительную поддержку правительства РФ на обновление коммунальной инфраструктуры в сёлах. Речь идет о 183 миллионах рублей, которые пойдут на капитальный ремонт котельной в поселке Целинный Ключевского района, а также водопроводных и тепловых сетей в восьми населенных пунктах Немецкого национального, Шелаболихинского, Бурлинского, Табунского районов и ЗАТО Сибирский", – рассказал Томенко в своем Telegram-канале. Глава региона также отметил, что конструктивная работа с федеральным правительством, в том числе с Минстроем РФ, позволяет наращивать темпы по обновлению системы ЖКХ в крае. Всего благодаря дополнительной поддержке планируется заменить 22 километра водопроводных и 4 километра тепловых сетей. Работы по всем объектам теплоснабжения не повлияют на начало отопительного периода. "Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев сегодня во время оперативного совещания в правительстве Алтайского края сообщил, что всего в 2025 году Алтайскому краю на обновление объектов ЖКХ по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" направлено 798 миллионов рублей, из них больше 790 миллионов выделено из федерального бюджета", - сообщает пресс-служба регионального правительства. Помимо дополнительных объектов продолжается реализация ранее утвержденных проектов – ремонт систем водоснабжения в селе Первомайское Бийского района, в городе Заринске и Новоалтайске, в поселке Бельмесево города Барнаула, ремонт систем водоотведения в городе Рубцовске, ремонт систем теплоснабжения в селе Топчиха Топчихинского района и в селе Бурла Бурлинского района. "С начала 2025 года по нацпроекту уже завершили капитальный ремонт канализационного коллектора в городе Новоалтайске. Здесь заменили почти 700 метров труб 80-х годов на новые сети, смонтировали камеры и запорную арматуру. Сейчас действующий канализационный коллектор переключили на новую ветку, объект функционирует в штатном режиме и обеспечивает надежность системы водоотведения города", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20250908/altay-2040372399.html

https://ria.ru/20250826/obuchenie-2037598292.html

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, россия, виктор томенко