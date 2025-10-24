Рейтинг@Mail.ru
Томенко выступил с докладом о развитии сельского хозяйства Сибири
Алтайский край
Алтайский край
 
15:59 24.10.2025
Томенко выступил с докладом о развитии сельского хозяйства Сибири
Томенко выступил с докладом о развитии сельского хозяйства Сибири - РИА Новости, 24.10.2025
Томенко выступил с докладом о развитии сельского хозяйства Сибири
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с докладом о развитии сельского хозяйства Сибири на заседании Совета при полномочном представителе президента РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T15:59:00+03:00
2025-10-24T15:59:00+03:00
алтайский край
виктор томенко
Новости
ru-RU
виктор томенко
Алтайский край, Виктор Томенко
Томенко выступил с докладом о развитии сельского хозяйства Сибири

Губернатор Томенко выступил с докладом о развитии сельского хозяйства Сибири

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Виктор Томенко
Виктор Томенко
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Виктор Томенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с докладом о развитии сельского хозяйства Сибири на заседании Совета при полномочном представителе президента в СФО Анатолии Серышеве.
"Мощь агропромышленного комплекса Сибири имеет важное значение для развития этой сферы во всей стране, а значит, и для каждого сибиряка, и для каждого жителя России в целом. Сегодня на заседании Совета при полномочном представителе президента в СФО Анатолии Анатольевиче Серышеве сделал доклад о развитии сельского хозяйства в Сибири", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что во время обсуждений собравшиеся затронули ряд важных вопросов. В частности, отмечалось, что во всех регионах Сибири в этом году повышается урожайность зерновых. В среднем по округу она составляет 24,7 центнера с гектара, что на 26% больше прошлого года.
"Посевы масличных культур превысили 3,8 миллиона гектаров. Наиболее существенно за последние несколько лет увеличены площади посева сои, рапса и подсолнечника. В этом году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Сибири ожидается на уровне более чем 16 миллионов тонн в весе после доработки, масличных культур — свыше 4 миллионов тонн. Это превосходит прошлогодний объем", - отметил Томенко.
На совещании говорили также про важность "зерновых" субсидий и других федеральных мер поддержки.
"Среди важных задач — привлечение инвестиций в сферу АПК и поддержка развития существующих инвестпроектов. Только в сфере животноводства в масштабах Сибири речь идёт о 13 крупных инвестиционных проектов АПК с общим объемом инвестиций в размере более 130 миллиардов рублей. Для Алтайского края это проекты по строительству молочной фермы на базе ООО "Блиновское" и птицеводческого комплекса АО "Индейка Алтая", - подчеркнул губернатор.
Алтайский крайВиктор Томенко
 
 
Версия 2023.1 Beta
