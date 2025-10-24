БАРНАУЛ, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с докладом о развитии сельского хозяйства Сибири на заседании Совета при полномочном представителе президента в СФО Анатолии Серышеве.

"Мощь агропромышленного комплекса Сибири имеет важное значение для развития этой сферы во всей стране, а значит, и для каждого сибиряка, и для каждого жителя России в целом. Сегодня на заседании Совета при полномочном представителе президента в СФО Анатолии Анатольевиче Серышеве сделал доклад о развитии сельского хозяйства в Сибири", - написал Томенко в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что во время обсуждений собравшиеся затронули ряд важных вопросов. В частности, отмечалось, что во всех регионах Сибири в этом году повышается урожайность зерновых. В среднем по округу она составляет 24,7 центнера с гектара, что на 26% больше прошлого года.

"Посевы масличных культур превысили 3,8 миллиона гектаров. Наиболее существенно за последние несколько лет увеличены площади посева сои, рапса и подсолнечника. В этом году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Сибири ожидается на уровне более чем 16 миллионов тонн в весе после доработки, масличных культур — свыше 4 миллионов тонн. Это превосходит прошлогодний объем", - отметил Томенко.

На совещании говорили также про важность "зерновых" субсидий и других федеральных мер поддержки.