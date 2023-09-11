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Биография Олега Кожемяко

Биография Олега Кожемяко - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Олега Кожемяко

Олег Николаевич Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Черниговского района Приморского края. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:11

2023-09-11T01:11

2023-09-11T01:11

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Олег Николаевич Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Черниговского района Приморского края. В 1982 году окончил Хабаровский монтажный техникум (ныне Хабаровский технический колледж), в 1992 году – Дальневосточный коммерческий институт (ныне Тихоокеанский государственный экономический университет, с 2011 года в составе Дальневосточного федерального университета) по специальности "экономика торговли", в 2008 году – Российскую академию государственной службы (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы) при президенте РФ по специальности "национальная экономика". Кандидат экономических наук.Трудовую деятельность начал в 1981 году слесарем-сантехником электроцеха строительного управления Приморской ГРЭС треста "Дальэнергострой". В 1982 году – мастер цеха гидротехнических сооружений строительного управления Приморской ГРЭС.В 1982-1984 годах проходил службу в армии.В 1985-1988 годах – мастер по капитальному ремонту Дальневосточного коммерческого института. В 1987 году создал кооператив "Галатея" по выращиванию и реализации цветов.В 1989 году основал производственный кооператив "Приморский", позже преобразованный в производственно-пищевое объединение (ППО) "Приморское".В 1995 году был избран заместителем председателя совета директоров ОАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ), в 1998 году стал главой совета директоров ПБТФ.В декабре 2001 года Кожемяко был избран членом законодательного собрания Приморского края. 27 ноября 2002 года стал его представителем в Совете Федерации РФ.29 сентября 2004 года освобожден от обязанностей сенатора по собственному желанию и стал советником спикера Совета Федерации Сергея Миронова.В январе 2005 года был назначен вице-губернатором Корякского автономного округа. Курировал северный завоз и обеспечение топливом.В апреле 2005 года Олег Кожемяко был утвержден губернатором Корякского автономного округа.Летом 2007 года сложил полномочия в связи с объединением Камчатской области и Корякского автономного округа.В том же году стал помощником руководителя администрации президента РФ.20 октября 2008 года депутатами Законодательного собрания Амурской области по представлению президента РФ Олег Кожемяко был утвержден губернатором области. В тот же день вступил в должность. В июне 2012 года Амурским региональным отделением партии "Единая Россия" Олег Кожемяко был выдвинут кандидатом на пост губернатора Амурской области. 14 октября 2012 года избран губернатором Амурской области, набрав 77,28% голосов избирателей. Вступил в должность 20 октября 2012 года. 25 марта 2015 года Олег Кожемяко был назначен исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. 13 сентября 2015 года победил на досрочных выборах губернатора Сахалинской области, набрав 67,8% голосов избирателей. Вступил в должность 21 сентября 2015 года. 26 сентября 2018 года президент РФ назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. 16 декабря 2018 года на повторных выборах губернатора Приморского края Кожемяко победил с 61,88% голосами избирателей, став первым в России управленцем, возглавившим уже четвертый регион. 20 декабря 2018 года вступил в должность. 11 сентября 2023 года Олег Кожемяко победил на выборах главы Приморского края с 72,78% голосов. Член президиума Государственного Совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Туризм, физическая культура и спорт".Член Высшего совета партии "Единая Россия", секретарь Приморского регионального отделения партии. Действительный государственный советник РФ 3 класса (2007). Олег Кожемяко награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2012) степеней, Почетной грамотой президента РФ (2010), медалью "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" (2019), белорусским орденом Почета (2017) и другими наградами.Женат, трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, россия, приморский край, олег кожемяко, единая россия, совет федерации рф, дальневосточный федеральный университет, единый день голосования в россии — 2023