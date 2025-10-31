Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке стартовал форум "Женщины, создающие будущее"
06:15 31.10.2025
Во Владивостоке стартовал форум "Женщины, создающие будущее"
Во Владивостоке стартовал форум "Женщины, создающие будущее" - РИА Новости, 31.10.2025
Во Владивостоке стартовал форум "Женщины, создающие будущее"
Форум "Женщины, создающие будущее" стартовал в четверг на площадке Национального центра "Россия" во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 31.10.2025
владивосток
приморский край
олег кожемяко
владивосток
приморский край
владивосток, приморский край, олег кожемяко
Владивосток, Приморский край, Олег Кожемяко
Во Владивостоке стартовал форум "Женщины, создающие будущее"

Во Владивостоке в четверг стартовал форум "Женщины, создающие будущее"

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Форум "Женщины, создающие будущее" стартовал в четверг на площадке Национального центра "Россия" во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
Форум, организованный "Женским движением Единой России", открыл глава Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что в регионе работают более 1 тысячи первичных отделений партии, 70% которых возглавляют женщины.
"Особую благодарность хочу выразить женщинам, которые оказывают помощь участникам СВО и их семьям… Мы со своей стороны стараемся сделать всё, чтобы в случае потери отца или мужа помочь, сделать всё необходимое. Приняли ряд мер поддержки вместе с законодательным собранием Приморского края. Одна из главных – приобретение жилья для семей тех, кто погиб, и тех, кто стал инвалидом первой группы", – приводятся в сообщении слова Кожемяко.
Губернатор вручил благодарности отличившимся жительницам Приморья: медикам, общественникам, преподавателям и другим.
Также в Национальном центре "Россия" Кожемяко посетил выставку, организованную ко Дню матери. Здесь гости могут увидеть одежду, книги, косметику и другие товары, созданные руками женщин Приморского края.
Форум "Женщины, создающие будущее" объединяет активных представителей бизнеса, образования, медицины и общественных движений. Участники обсудят женскую политику и общественное лидерство, возможности женских клубов, поднимут темы здоровья и долголетия женщин, поддержку участников СВО и их семей и другие.
ВладивостокПриморский крайОлег Кожемяко
 
 
Заголовок открываемого материала