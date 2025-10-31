https://ria.ru/20251031/vladivostok-2051997927.html
Во Владивостоке стартовал форум "Женщины, создающие будущее"
Форум "Женщины, создающие будущее" стартовал в четверг на площадке Национального центра "Россия" во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 31.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Форум "Женщины, создающие будущее" стартовал в четверг на площадке Национального центра "Россия" во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
Форум, организованный "Женским движением Единой России", открыл глава Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что в регионе работают более 1 тысячи первичных отделений партии, 70% которых возглавляют женщины.
"Особую благодарность хочу выразить женщинам, которые оказывают помощь участникам СВО и их семьям… Мы со своей стороны стараемся сделать всё, чтобы в случае потери отца или мужа помочь, сделать всё необходимое. Приняли ряд мер поддержки вместе с законодательным собранием Приморского края. Одна из главных – приобретение жилья для семей тех, кто погиб, и тех, кто стал инвалидом первой группы", – приводятся в сообщении слова Кожемяко.
Губернатор вручил благодарности отличившимся жительницам Приморья: медикам, общественникам, преподавателям и другим.
Также в Национальном центре "Россия" Кожемяко посетил выставку, организованную ко Дню матери. Здесь гости могут увидеть одежду, книги, косметику и другие товары, созданные руками женщин Приморского края.
Форум "Женщины, создающие будущее" объединяет активных представителей бизнеса, образования, медицины и общественных движений. Участники обсудят женскую политику и общественное лидерство, возможности женских клубов, поднимут темы здоровья и долголетия женщин, поддержку участников СВО и их семей и другие.