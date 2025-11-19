Число "миграционных" преступлений в Приморье снизилось на 20%

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами в Приморье, с начала года снизилось на 20%, сообщает краевое правительство.

"Более чем на 20% уменьшилось число преступлений, совершённых в Приморском крае иностранными гражданами. Такие данные озвучены на заседании региональной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Олега Кожемяко ", - говорится в сообщении.

Этого удалось достичь благодаря работе полиции совместно с другими силовыми структурами и органами власти. С начала года правоохранители выявили свыше 20 тысяч нарушений и около 40 интернет-ресурсов, где публиковались данные экстремистской и террористической направленности. Эта информация направлена для блокировки в Роскомнадзор

По данным властей, специалисты продолжают усиливать технические меры безопасности на важных объектах, в том числе энергетических. Речь идет об установке систем наблюдения и отражении возможных атак беспилотников.

По словам Кожемяко, антитеррористическая безопасность в Приморье – это общая задача правоохранителей и властей всех уровней.

Также краевое правительство сообщает, что по итогам второго этапа операции "Нелегал-2025" в Приморье въезд в Россию запретили более чем 200 мигрантам, около 100 человек выдворят за пределы региона принудительно.