Число "миграционных" преступлений в Приморье снизилось на 20%
Число "миграционных" преступлений в Приморье снизилось на 20% - РИА Новости, 19.11.2025
Число "миграционных" преступлений в Приморье снизилось на 20%
Число преступлений, совершенных иностранными гражданами в Приморье, с начала года снизилось на 20%, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 19.11.2025
приморский край
россия
олег кожемяко
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
приморский край
россия
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами в Приморье, с начала года снизилось на 20%, сообщает краевое правительство.
"Более чем на 20% уменьшилось число преступлений, совершённых в Приморском крае
иностранными гражданами. Такие данные озвучены на заседании региональной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Олега Кожемяко
", - говорится в сообщении.
Этого удалось достичь благодаря работе полиции совместно с другими силовыми структурами и органами власти. С начала года правоохранители выявили свыше 20 тысяч нарушений и около 40 интернет-ресурсов, где публиковались данные экстремистской и террористической направленности. Эта информация направлена для блокировки в Роскомнадзор
.
По данным властей, специалисты продолжают усиливать технические меры безопасности на важных объектах, в том числе энергетических. Речь идет об установке систем наблюдения и отражении возможных атак беспилотников.
По словам Кожемяко, антитеррористическая безопасность в Приморье – это общая задача правоохранителей и властей всех уровней.
Также краевое правительство сообщает, что по итогам второго этапа операции "Нелегал-2025" в Приморье въезд в Россию
запретили более чем 200 мигрантам, около 100 человек выдворят за пределы региона принудительно.
Проверки проводились в местах пребывания и проживания мигрантов, объектах транспортной инфраструктуры, на стройках и рынках. Всего составлено 634 протокола об административных правонарушениях. Параллельно исполнено 29 решений о принудительном выдворении и четыре решения о депортации мигрантов-нарушителей.