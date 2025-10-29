https://ria.ru/20251029/kompleks-2051393239.html
Лесоперерабатывающий комплекс в Приморье восстановили после крупного пожара
Лесоперерабатывающий комплекс в Приморье восстановили после крупного пожара - РИА Новости, 29.10.2025
Лесоперерабатывающий комплекс в Приморье восстановили после крупного пожара
Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс, где произошел крупный пожар, восстановил основное производство и наращивает мощности, сообщает региональное... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:15:00+03:00
2025-10-29T10:15:00+03:00
2025-10-29T10:15:00+03:00
приморский край
ремонт
олег кожемяко
промышленность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051392376_0:176:2048:1328_1920x0_80_0_0_8e4409ebbba2bfc1139a4d7072b5ffdd.jpg
https://ria.ru/20250905/primore-2039963158.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051392376_110:0:1931:1366_1920x0_80_0_0_cdf01c1f095a14f30c7962a26b348340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, ремонт, олег кожемяко, промышленность
Приморский край, Ремонт, Олег Кожемяко, Промышленность
Лесоперерабатывающий комплекс в Приморье восстановили после крупного пожара
Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс в Приморье восстановили после пожара
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс, где произошел крупный пожар, восстановил основное производство и наращивает мощности, сообщает региональное правительство.
Пожар вспыхнул в одном из цехов компании "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс" в конце апреля 2023 года. Площадь возгорания на предприятии достигла 12 тысяч квадратных метров, тушение заняло более суток. Обошлось без погибших и пострадавших. При этом огонь уничтожил оборудование и большое количество готового к продаже пиломатериала, сообщал губернатор Олег Кожемяко. Он отмечал, что власти окажут компании поддержку, комплекс будет пользоваться льготным налоговым режимом в течение 10 лет для восстановления производства.
"Вновь отстроили производственные мощности на Лесозаводском ЛПК, уничтоженные пожаром в апреле 2023 года. С момента пожара предприятие восстановило основные мощности, закупив новое оборудование, продолжив выпуск продукции, которая идёт, в том числе, на экспорт", - говорится в сообщении.
Губернатор посетил предприятие, осмотрел производство и пообщался с сотрудниками комплекса. По его словам, компания развивается и закупает оборудование. Руководство сохранило коллектив, сейчас здесь трудятся около 470 местных жителей.
Кроме того, Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс оказывает помощь СВО – туда направлено более 6 тысяч кубометров пиломатериала. Также компания помогла многодетной семье из Спасского округа восстановить жилье после пожара.