Лесоперерабатывающий комплекс в Приморье восстановили после крупного пожара

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс, где произошел крупный пожар, восстановил основное производство и наращивает мощности, сообщает региональное правительство.

Пожар вспыхнул в одном из цехов компании "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс" в конце апреля 2023 года. Площадь возгорания на предприятии достигла 12 тысяч квадратных метров, тушение заняло более суток. Обошлось без погибших и пострадавших. При этом огонь уничтожил оборудование и большое количество готового к продаже пиломатериала, сообщал губернатор Олег Кожемяко. Он отмечал, что власти окажут компании поддержку, комплекс будет пользоваться льготным налоговым режимом в течение 10 лет для восстановления производства.

"Вновь отстроили производственные мощности на Лесозаводском ЛПК, уничтоженные пожаром в апреле 2023 года. С момента пожара предприятие восстановило основные мощности, закупив новое оборудование, продолжив выпуск продукции, которая идёт, в том числе, на экспорт", - говорится в сообщении.

Губернатор посетил предприятие, осмотрел производство и пообщался с сотрудниками комплекса. По его словам, компания развивается и закупает оборудование. Руководство сохранило коллектив, сейчас здесь трудятся около 470 местных жителей.