Лыже-роллерную трассу построили в приморском Лесозаводске
Лыже-роллерную трассу построили в приморском Лесозаводске
Лыже-роллерную трассу протяженностью почти в километр построили в Лесозаводске Приморского края, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 29.10.2025
Лыже-роллерную трассу построили в приморском Лесозаводске
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Лыже-роллерную трассу протяженностью почти в километр построили в Лесозаводске Приморского края, сообщает региональное правительство.
"В Лесозаводске Приморского края завершено сооружение лыже-роллерной трассы. Новый спортивный объект осмотрел губернатор Олег Кожемяко во время визита в муниципалитет в среду, 29 октября", - говорится в сообщении.
Из регионального бюджета на строительство этого объекта было направлено свыше 16 миллионов рублей. Трассу общей протяжённостью 900 метров начали оборудовать летом 2025 года. Зимой там можно кататься на лыжах, летом - на роликах, самокатах, скейтбордах, велосипедах и просто гулять.
Губернатор отметил, что трасса станет точкой притяжения для лыжников, которых много в Лесозаводске, а также центром отдыха для всех местных жителей. Объект позволит развивать и другие направления активного отдыха, в том числе маршруты для туристов. В 2026 году на трассе планируется установить освещение за счет средств краевого бюджета.
Ранее Кожемяко сообщал, что число приморцев, занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось на 20% с 2019 года – до более чем 60% от общего числа местных жителей.
В 2025 году в регионе построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Партизанске и Находке, умную спортивную площадку запустили в Хорольском округе. Власти направили средства на реконструкцию стадионов в Арсеньеве, Большом Камне и Владимиро-Александровском. В Дальнегорске, Кавалерово, Фокино, Лучегорске и Большом Камне оборудуют ледовые катки.