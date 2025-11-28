Десантнику из Приморья присвоили звание Героя России посмертно

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Десантник из Приморского края Алдар Домбаев, который в зоне спецоперации организовал отражение атак противника, прикрыл эвакуацию раненых и, получив два ранения, продолжил управлять боем, посмертно представлен к званию Героя России, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

« "Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно гвардии лейтенанту 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Алдару Домбаеву", - написал Кожемяко в своём Тelegram-канале

Он отметил, что десантник с первых дней спецоперации принимал участие в боях на самых сложных участках фронта.