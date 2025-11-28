Рейтинг@Mail.ru
Десантнику из Приморья присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/geroy-2058318290.html
Десантнику из Приморья присвоили звание Героя России посмертно
Десантнику из Приморья присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 28.11.2025
Десантнику из Приморья присвоили звание Героя России посмертно
Десантник из Приморского края Алдар Домбаев, который в зоне спецоперации организовал отражение атак противника, прикрыл эвакуацию раненых и, получив два... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:53:00+03:00
2025-11-28T12:53:00+03:00
россия
приморский край
клещеевка
олег кожемяко
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058324861_0:3:563:320_1920x0_80_0_0_22a0bbce95f52265935ff3921847e0fe.jpg
https://ria.ru/20250413/zvanie-2011004869.html
россия
приморский край
клещеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058324861_0:0:563:423_1920x0_80_0_0_fed8fb90c1e077bc5c5accd6c1309752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приморский край, клещеевка, олег кожемяко, владимир путин, воздушно-десантные войска россии
Россия, Приморский край, Клещеевка, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России
Десантнику из Приморья присвоили звание Героя России посмертно

Путин присвоил десантнику из Приморья Домбаеву звание Героя России посмертно

© Кожемяко | официально/TelegramДесантник из Приморского края Алдар Домбаев
Десантник из Приморского края Алдар Домбаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Кожемяко | официально/Telegram
Десантник из Приморского края Алдар Домбаев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Десантник из Приморского края Алдар Домбаев, который в зоне спецоперации организовал отражение атак противника, прикрыл эвакуацию раненых и, получив два ранения, продолжил управлять боем, посмертно представлен к званию Героя России, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
«
"Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно гвардии лейтенанту 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Алдару Домбаеву", - написал Кожемяко в своём Тelegram-канале.
Он отметил, что десантник с первых дней спецоперации принимал участие в боях на самых сложных участках фронта.
"На направлении Клещеевки, командуя штурмовой группой, организовал отражение нескольких атак противника. Лично прикрывал эвакуацию раненых товарищей. После двух ранений не покинул позиции и продолжил управлять боем. В ходе очередного минометного обстрела Алдар Домбаев был смертельно ранен. По словам сослуживцев, Алдар мужественно выполнил долг десантника, прикрытая своих боевых товарищей. Вечная память!"- написал губернатор.
Назар Енин - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Ставропольскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно
13 апреля, 15:25
 
РоссияПриморский крайКлещеевкаОлег КожемякоВладимир ПутинВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала