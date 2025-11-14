Свыше 20 детей-сирот получили новые квартиры в приморском Артеме

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко вручил 22 детям-сиротам ключи от новых квартир в Артеме, сообщает краевое правительство.

"В канун новогодних праздников у нас большое радостное событие – ещё 22 семьи получат ключи от новых квартир. Безусловно, здесь ведётся большая программа, которую поддерживает президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, поддерживает правительство Приморского края, и каждый год мы больше тысячи квартир отдаём тем детям, которые остались без попечения родителей. Эта большая программа позволила с 2019 года выдать жильё более 6 тысячам человек", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Квартиры для сирот сданы в жилом комплексе "НебоПарк", в них сделан косметический ремонт и есть все необходимые услуги. Вскоре рядом с комплексом разобьют парк, построят зоны для отдыха и велодорожки. Помещения под продуктовый магазин и детский центр появятся в домах второй очереди.

Летом в этом ЖК квартиры уже получили 16 детей-сирот. Сейчас в "НебоПарк" сданы восемь многоквартирных домов, еще три строятся.

По данным властей, этой категории граждан в Артеме в 2025 году планируется передать 65 квартир, 44 уже выданы.