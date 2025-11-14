Рейтинг@Mail.ru
Свыше 20 детей-сирот получили новые квартиры в приморском Артеме - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/kvartiry-2054957493.html
Свыше 20 детей-сирот получили новые квартиры в приморском Артеме
Свыше 20 детей-сирот получили новые квартиры в приморском Артеме - РИА Новости, 14.11.2025
Свыше 20 детей-сирот получили новые квартиры в приморском Артеме
Глава Приморья Олег Кожемяко вручил 22 детям-сиротам ключи от новых квартир в Артеме, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:10:00+03:00
2025-11-14T12:10:00+03:00
олег кожемяко
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg
https://ria.ru/20251110/primore-2053866411.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_284:300:2615:2048_1920x0_80_0_0_54ce80ec3bfb3baeb0a0ec7e9145ea18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег кожемяко, приморский край
Олег Кожемяко, Приморский край
Свыше 20 детей-сирот получили новые квартиры в приморском Артеме

Кожемяко вручил 22 детям-сиротам ключи от новых квартир в Артеме

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко вручил 22 детям-сиротам ключи от новых квартир в Артеме, сообщает краевое правительство.
"В канун новогодних праздников у нас большое радостное событие – ещё 22 семьи получат ключи от новых квартир. Безусловно, здесь ведётся большая программа, которую поддерживает президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, поддерживает правительство Приморского края, и каждый год мы больше тысячи квартир отдаём тем детям, которые остались без попечения родителей. Эта большая программа позволила с 2019 года выдать жильё более 6 тысячам человек", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Квартиры для сирот сданы в жилом комплексе "НебоПарк", в них сделан косметический ремонт и есть все необходимые услуги. Вскоре рядом с комплексом разобьют парк, построят зоны для отдыха и велодорожки. Помещения под продуктовый магазин и детский центр появятся в домах второй очереди.
Летом в этом ЖК квартиры уже получили 16 детей-сирот. Сейчас в "НебоПарк" сданы восемь многоквартирных домов, еще три строятся.
По данным властей, этой категории граждан в Артеме в 2025 году планируется передать 65 квартир, 44 уже выданы.
Ранее правительство Приморья сообщало, что почти 500 квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья готовятся к сдаче в регионе. В помещениях проведён косметический ремонт и установлено всё необходимое оборудование. Квартиры будут готовы к концу года.
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Приморцы с низким уровнем дохода могут получить 13 мер поддержки
10 ноября, 07:59
 
Олег КожемякоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала