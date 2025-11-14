https://ria.ru/20251114/kvartiry-2054957493.html
Свыше 20 детей-сирот получили новые квартиры в приморском Артеме
Свыше 20 детей-сирот получили новые квартиры в приморском Артеме - РИА Новости, 14.11.2025
Свыше 20 детей-сирот получили новые квартиры в приморском Артеме
Глава Приморья Олег Кожемяко вручил 22 детям-сиротам ключи от новых квартир в Артеме, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:10:00+03:00
2025-11-14T12:10:00+03:00
2025-11-14T12:10:00+03:00
олег кожемяко
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg
https://ria.ru/20251110/primore-2053866411.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_284:300:2615:2048_1920x0_80_0_0_54ce80ec3bfb3baeb0a0ec7e9145ea18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, приморский край
Олег Кожемяко, Приморский край
Свыше 20 детей-сирот получили новые квартиры в приморском Артеме
Кожемяко вручил 22 детям-сиротам ключи от новых квартир в Артеме
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко вручил 22 детям-сиротам ключи от новых квартир в Артеме, сообщает краевое правительство.
"В канун новогодних праздников у нас большое радостное событие – ещё 22 семьи получат ключи от новых квартир. Безусловно, здесь ведётся большая программа, которую поддерживает президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, поддерживает правительство Приморского края, и каждый год мы больше тысячи квартир отдаём тем детям, которые остались без попечения родителей. Эта большая программа позволила с 2019 года выдать жильё более 6 тысячам человек", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Квартиры для сирот сданы в жилом комплексе "НебоПарк", в них сделан косметический ремонт и есть все необходимые услуги. Вскоре рядом с комплексом разобьют парк, построят зоны для отдыха и велодорожки. Помещения под продуктовый магазин и детский центр появятся в домах второй очереди.
Летом в этом ЖК квартиры уже получили 16 детей-сирот. Сейчас в "НебоПарк" сданы восемь многоквартирных домов, еще три строятся.
По данным властей, этой категории граждан в Артеме в 2025 году планируется передать 65 квартир, 44 уже выданы.
Ранее правительство Приморья сообщало, что почти 500 квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья готовятся к сдаче в регионе. В помещениях проведён косметический ремонт и установлено всё необходимое оборудование. Квартиры будут готовы к концу года.