Путин поручил сохранить муралы, созданные во время фестиваля "Лица городов" - РИА Новости, 04.11.2025
14:09 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/putin--2052767964.html
Путин поручил сохранить муралы, созданные во время фестиваля "Лица городов"
Путин поручил сохранить муралы, созданные во время фестиваля "Лица городов" - РИА Новости, 04.11.2025
Путин поручил сохранить муралы, созданные во время фестиваля "Лица городов"
Президент РФ Владимир Путин поручил сохранить муралы, которые были созданы в Приморском крае во время фестиваля "Лица городов", следует из поручений по итогам... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T14:09:00+03:00
2025-11-04T14:09:00+03:00
приморский край
россия
владивосток
олег кожемяко
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20230125/mural-1847339697.html
https://ria.ru/20250904/putin-2039644272.html
приморский край
россия
владивосток
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
приморский край, россия, владивосток, олег кожемяко, владимир путин, общество
Приморский край, Россия, Владивосток, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Общество
Путин поручил сохранить муралы, созданные во время фестиваля "Лица городов"

Путин поручил сохранить муралы, созданные на фестивале "Лица городов" в Приморье

Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сохранить муралы, которые были созданы в Приморском крае во время фестиваля "Лица городов", следует из поручений по итогам Восточного экономического форума, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Приморского края обеспечить: физическую сохранность объектов уличного искусства (муралов), созданных в рамках фестиваля "Лица городов", - говорится в тексте поручений.
Мурал с изображением Золотых ворот, Карадага - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
"Масштабы и красота впечатляют": муралы с крымскими пейзажами в Симферополе
25 января 2023, 15:32
Кроме того, глава государства поручил перенести творческое пространство "Арт-гавань" на территорию набережной Цесаревича во Владивостоке и обеспечить его сезонное функционирование.
Ответственным назначен губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Президент России Владимир Путин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин пообщался с участниками мурал-арт фестиваля "Лица городов"
4 сентября, 12:38
 
Приморский крайРоссияВладивостокОлег КожемякоВладимир ПутинОбщество
 
 
