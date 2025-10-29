В Приморье сохранили право на помощь семьям с детьми-инвалидами до 23 лет

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Депутаты Приморья внесли изменения в краевой закон о помощи многодетным семьям, которые сохраняют право на предоставление мер социальной поддержки для многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов до 23 лет, сообщает региональное правительство.
Ранее такие меры распространялись на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
"Теперь право на помощь сохраняется для семей с детьми-инвалидами до 23 лет, а средства регионального материнского капитала можно направлять на реабилитацию и специализированные услуги. Такие изменения были приняты сразу в трёх чтениях законодательным собранием Приморского края 29 октября", - говорится в сообщении.
Мера распространяется на семьи, в которых воспитываются инвалиды, независимо от того, учатся те в образовательной организации или нет.
Кроме того, сейчас маткапитал можно будет потратить на мероприятия, товары и услуги для индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида. Например, если ему нужно восстанавливать языковые и речевые навыки, то за счет материнского капитала можно оплатить услуги логопеда.
Эти меры, по данным властей, должны облегчить семьям процесс ухода за ребёнком-инвалидом.
По информации заксобрания Приморья, сейчас в регионе живет 588 многодетных семей, в которых воспитываются дети-инвалиды и которые получают меры поддержки. Из них 45 многодетных семей, детям-инвалидам в которых уже исполнилось 17 лет, но еще нет полных 18 лет.
На предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году в бюджете региона предусмотрено 696,92 миллиона рублей. На предоставление регионального материнского капитала на 2026-2028 годы запланировано более 450 миллионов рублей ежегодно.
Также в среду приморские депутаты по предложению главы региона Олега Кожемяко внесли изменения в краевой закон "О физической культуре и спорте в Приморском крае". Согласно поправкам, теперь дети-инвалиды могут бесплатно посещать объекты спорта и спортивные сооружения, находящихся в собственности Приморского края.
С февраля 2025 года в Приморье был увеличен размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы на 9,5%. Кроме того, был расширен круг лиц, которые могут получать ее: теперь это еще и бабушки, дедушки и другие ухаживающие граждане. Размер ежемесячной выплаты с учётом районного коэффициента составляет 13 140 рублей.