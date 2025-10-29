Рейтинг@Mail.ru
В Приморье сохранили право на помощь семьям с детьми-инвалидами до 23 лет - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/pomosch-2051393362.html
В Приморье сохранили право на помощь семьям с детьми-инвалидами до 23 лет
В Приморье сохранили право на помощь семьям с детьми-инвалидами до 23 лет - РИА Новости, 29.10.2025
В Приморье сохранили право на помощь семьям с детьми-инвалидами до 23 лет
Депутаты Приморья внесли изменения в краевой закон о помощи многодетным семьям, которые сохраняют право на предоставление мер социальной поддержки для... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:15:00+03:00
2025-10-29T10:15:00+03:00
приморский край
олег кожемяко
дети
семья
помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593745647_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96c10c116e01e96d7ee74840d51bc637.jpg
https://ria.ru/20251028/ipoteka-2051103556.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593745647_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_38b6dee350b106d10c144dc1b4367136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, олег кожемяко, дети, семья, помощь
Приморский край, Олег Кожемяко, Дети, Семья, Помощь
В Приморье сохранили право на помощь семьям с детьми-инвалидами до 23 лет

В Приморье внесли изменения в краевой закон о помощи семьям с детьми-инвалидами

© Depositphotos.com / pressmasterЖенщина с ребенком в инвалидной коляске
Женщина с ребенком в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Женщина с ребенком в инвалидной коляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Депутаты Приморья внесли изменения в краевой закон о помощи многодетным семьям, которые сохраняют право на предоставление мер социальной поддержки для многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов до 23 лет, сообщает региональное правительство.
Ранее такие меры распространялись на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
"Теперь право на помощь сохраняется для семей с детьми-инвалидами до 23 лет, а средства регионального материнского капитала можно направлять на реабилитацию и специализированные услуги. Такие изменения были приняты сразу в трёх чтениях законодательным собранием Приморского края 29 октября", - говорится в сообщении.
Мера распространяется на семьи, в которых воспитываются инвалиды, независимо от того, учатся те в образовательной организации или нет.
Кроме того, сейчас маткапитал можно будет потратить на мероприятия, товары и услуги для индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида. Например, если ему нужно восстанавливать языковые и речевые навыки, то за счет материнского капитала можно оплатить услуги логопеда.
Эти меры, по данным властей, должны облегчить семьям процесс ухода за ребёнком-инвалидом.
По информации заксобрания Приморья, сейчас в регионе живет 588 многодетных семей, в которых воспитываются дети-инвалиды и которые получают меры поддержки. Из них 45 многодетных семей, детям-инвалидам в которых уже исполнилось 17 лет, но еще нет полных 18 лет.
На предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году в бюджете региона предусмотрено 696,92 миллиона рублей. На предоставление регионального материнского капитала на 2026-2028 годы запланировано более 450 миллионов рублей ежегодно.
Также в среду приморские депутаты по предложению главы региона Олега Кожемяко внесли изменения в краевой закон "О физической культуре и спорте в Приморском крае". Согласно поправкам, теперь дети-инвалиды могут бесплатно посещать объекты спорта и спортивные сооружения, находящихся в собственности Приморского края.
С февраля 2025 года в Приморье был увеличен размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы на 9,5%. Кроме того, был расширен круг лиц, которые могут получать ее: теперь это еще и бабушки, дедушки и другие ухаживающие граждане. Размер ежемесячной выплаты с учётом районного коэффициента составляет 13 140 рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Почти 2,4 тыс семей в Приморье получили 1 млн руб на погашение ипотеки
Вчера, 10:15
 
Приморский крайОлег КожемякоДетиСемьяПомощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала