https://ria.ru/20260122/vlasti-2069586080.html
В Приморье власти окажут помощь пострадавшим в ДТП с автобусом
В Приморье власти окажут помощь пострадавшим в ДТП с автобусом - РИА Новости, 22.01.2026
В Приморье власти окажут помощь пострадавшим в ДТП с автобусом
Власти Приморья окажут всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом, где погибли 3 человека, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:32:00+03:00
2026-01-22T14:32:00+03:00
2026-01-22T14:32:00+03:00
происшествия
хасанский район
китай
олег кожемяко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069566363_0:355:1523:1212_1920x0_80_0_0_3d1d40bbe2421e76b9a0ce1181ae3a3d.jpg
https://ria.ru/20260122/dtp-2069577858.html
хасанский район
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069566363_0:151:1523:1293_1920x0_80_0_0_87bccfaa2639ff775dc9fb8c16639332.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасанский район, китай, олег кожемяко
Происшествия, Хасанский район, Китай, Олег Кожемяко
В Приморье власти окажут помощь пострадавшим в ДТП с автобусом
Власти Приморья окажут помощь пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом