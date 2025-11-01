Ведущие медики начали консультировать онлайн жителей районов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Ведущие врачи Приморья начали проводить онлайн-консультации для жителей отделенных территорий региона, сообщает краевое правительство.

"Ведущие врачи Приморья в области кардиологии, онкологии, терапии и других направлений имеют возможность консультировать пациентов благодаря телемосту. Современные технологии позволили жителям Лазовского, Лесозаводского, Партизанского, Кировского муниципальных округов задать многочисленные вопросы специалистам онлайн", - говорится в сообщении.

Около 140 жителей округов Приморья разных возрастов приняли участие в первых онлайн-встречах.

По данным минздрава региона, такие телемосты будут проводить на регулярной основе. До конца года онлайн-встречи с медиками пройдут для жителей Хорольского округа, Дальнереченска и Дальнегорска.

Цель таких мероприятий - расширение профилактической работы. Медики рассказывают жителям отдалённых территорий о важности диспансеризации и регулярных медосмотров. Также врачи поднимают темы ранней диагностики заболеваний.

Телемосты по вопросам профилактики запущены по инициативе главы региона Олега Кожемяко.