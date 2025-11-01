Рейтинг@Mail.ru
Ведущие медики начали консультировать онлайн жителей районов Приморья
11:42 01.11.2025
Ведущие медики начали консультировать онлайн жителей районов Приморья
Ведущие медики начали консультировать онлайн жителей районов Приморья
Ведущие врачи Приморья начали проводить онлайн-консультации для жителей отделенных территорий региона, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T11:42:00+03:00
2025-11-01T11:42:00+03:00
Новости
Ведущие медики начали консультировать онлайн жителей районов Приморья

Ведущие медики начали консультировать онлайн жителей отдаленных районов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Ведущие врачи Приморья начали проводить онлайн-консультации для жителей отделенных территорий региона, сообщает краевое правительство.
"Ведущие врачи Приморья в области кардиологии, онкологии, терапии и других направлений имеют возможность консультировать пациентов благодаря телемосту. Современные технологии позволили жителям Лазовского, Лесозаводского, Партизанского, Кировского муниципальных округов задать многочисленные вопросы специалистам онлайн", - говорится в сообщении.
Около 140 жителей округов Приморья разных возрастов приняли участие в первых онлайн-встречах.
По данным минздрава региона, такие телемосты будут проводить на регулярной основе. До конца года онлайн-встречи с медиками пройдут для жителей Хорольского округа, Дальнереченска и Дальнегорска.
Цель таких мероприятий - расширение профилактической работы. Медики рассказывают жителям отдалённых территорий о важности диспансеризации и регулярных медосмотров. Также врачи поднимают темы ранней диагностики заболеваний.
Телемосты по вопросам профилактики запущены по инициативе главы региона Олега Кожемяко.
Ранее власти Приморья сообщали, что специалисты Приморского детского краевого клинического фтизиопульмонологического центра будут проводить телемедицинские консультации для медиков из Центра первичной медико-санитарной помощи города Тореза ДНР. Это позволит удалённо курировать маленьких пациентов, своевременно выявлять у них сердечно-сосудистые, неврологические и многие другие заболевания.
Олег Кожемяко Дальнереченск Дальнегорск Приморский край Врачи
 
 
