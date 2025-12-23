Олег Кожемяко: мы создаем фундамент будущего

Развитие Приморского края открывает новые масштабные горизонты не только перед самим регионом, но и всей Россией. Так, Приморье развивает стратегически важные порты и транспортно-логистические кластеры, планомерно наращивает экономические показатели, занимается развитием сельского хозяйства, в том числе экспортом ценного липового меда, налаживает торговые связи с Китаем и многое другое. Особое внимание власти региона уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также молодежи. Об основных достижениях за уходящий 2025 год и точках роста "восточных ворот" России в интервью РИА Новости рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

– Олег Николаевич, как вы оцениваете итоги 2025 года? В каких отраслях Приморскому краю удалось достичь наибольшего успеха и какие отрасли планируете развивать в 2026 году?

– Год был определенно сложный. Тем не менее, те задачи, которые мы поставили перед собой по росту внутреннего регионального продукта, по наращиванию инвестиций, выполнены. Рост ВРП составил порядка 4,5%. Инвестиции тоже выросли и составили порядка 466 миллиардов рублей.

Мы на 30% нарастили экспортные операции, достигнув показателя 4 миллиарда долларов. Импорт, конечно, доминирует, но и он тоже вырос.

Несмотря на сложности, связанные с работой портов, мы перевезли через свои порты более 794 тысяч контейнеров. Этот показатель тоже выше прошлогоднего, рост грузооборота составил порядка 30 миллионов тонн. Сейчас порты Приморья переваливают 160 миллионов тонн грузов.

Мы сохранили темпы жилищного строительства и сдали 1,3 миллиона квадратных метров жилья – больше, чем в прошлом году. Выполнили задачи, связанные со всеми объектами дорожного строительства, благоустройства, по нацпроектам и по линии Минвостокразвития. В целом, да, трудно, но мы работаем и видим перспективы. Продолжаем пошаговое движение вперед.

– В следующем году порт Суходол станет международной территорией опережающего развития. Какие перспективы это откроет?

– Порт Суходол у нас уже сдан в этом году, он начал успешно работать и уже перевалил более 1 миллиона тонн грузов. Инвесторы выполняют свои обязательства в срок, решают социальные задачи. Сейчас главная из них – строительство жилья, чтобы создать там микрорайон, в котором будут жить работники порта Суходол.

Суходол, вместе с Восточным, станут одними из самых перспективных угольных портов на юге Дальнего Востока по объему грузоперевозок, логистике, современным технологическим схемам, количеству путей, на которые могут выставляться составы, длине этих составов. То есть это современные, хорошо продуманные порты.

– В правительстве России приняли стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года. Каковы основные направления работы?

– Прежде всего, предстоит работа по формированию Восточного транспортно-логистического узла Северного морского пути (СМП). Этот узел будет регулировать работу портов, транспортные потоки, которые пойдут через Приморский край по СМП.

Продолжается работа по модернизации пограничных пунктов перехода. В начале 2026 года будет завершен погранпереход "Краскино", во второй половине открывается "Марково". Только автомобильные пункты пропуска будут пропускать 900 тысяч автомобилей в год. Благодаря этому появится возможность увеличить практически в семь раз объем грузопотока. Заработают международные транспортные коридоры МТК-1 и МТК-2, которые вольются в Трансарктический коридор по перевалке грузов для дальнейшей их отправки через наши порты по СМП.

Полным ходом идет модернизация портов. Меняется крановое хозяйство, ремонтируются причалы, где-то проводится дноуглубление для приема больших судов.

На заводе "Звезда" началось строительство атомного ледокола "Лидер", самого крупного в мире. Пересмотрена концепция, связанная с транспортными рефрижераторами, сухогрузами, контейнеровозами – с тем, чтобы они стали судами усиленного ледового класса. Новые корабли – это вероятность за 20 дней дойти из Владивостока до Санкт-Петербурга.

– Какие региональные проекты из реализующихся по федеральным нацпроектам вы бы особо отметили?

– В рамках 12 национальных мы реализуем 36 региональных проектов. Это и региональный проект "Охрана материнства и детства" в рамках нацпроекта "Здравоохранение", по которому предусмотрено капитальное строительство восьми объектов. По национальному проекту "Образование" капитально отремонтированы примерно 100 объектов общего образования – 85 школ, 14 детских садов. По национальному проекту "Культура" модернизировано порядка 40 объектов, я считаю это большим шагом в развитии. Кроме того, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" нам необходимо благоустроить 419 общественных пространств.

Национальные проекты – это жизнь людей настоящего ради будущего. Ни в конце 1990-х, ни в начале 2000-х не думали о глобальном вкладе государства в развитие социальной, дорожной инфраструктуры, в благоустройство наших городов. Это делается сейчас. Но самое главное, мы создаем фундамент будущего. Государство, регионы, муниципалитеты находят для этого средства и возможности, в том числе и вне бюджета. Многие социально ориентированные предприятия тоже вкладываются в эти программы.

– В Приморье действует около 35 мер помощи ветеранам СВО и их семьям. Расскажите о них поподробнее. И как в регионе встречают бойцов, вернувшихся с фронта?

– Самыми важными являются те меры поддержки, которые позволяют бойцам понимать: что бы с ними ни случилось, их семьи без внимания государства не останутся. Самое главное для любой семьи – чтобы ребенок имел квартиру, чтобы у него было будущее. Поэтому всем семьям погибших, всем семьям, в которых ребята стали инвалидами I группы, мы выделяем бесплатное жилье в зависимости от количества детей. Если два ребенка и более – выделяем сразу. Если один ребенок – по достижению им 18-летнего возраста. Это, наверное, самая действенная мера поддержки.

Тем ветеранам, которые устраиваются работать на краевые предприятия, мы в первый год доплачиваем по 30 тысяч рублей в месяц. Это тоже хорошее подспорье. Работает система переобучения. У нас порядка 500 ребят уже бесплатно переобучились или повысили свою квалификацию.

Конечно, это реабилитация. Мы сдали реабилитационный центр на 600 человек в год и 30 круглосуточных коек, оборудованный по последнему слову техники. Сейчас строится новый корпус госпиталя для ветеранов, реабилитацию в котором могут пройти 1,5 тысячи человек в год.

Кроме того, сейчас мы занимаемся вопросами выделения земельных участков для воинов, будем помогать им строить жилье. На будущий год наша задача – встретить наших ребят с войны, социализировать, адаптировать их. У нас есть программы, в рамках которых они могут работать педагогами, наставниками.

В каждом районе края у нас введена должность заместителя главы по работе с ветеранами СВО. На эту должность может прийти только участник спецоперации, чтобы он говорил на одном языке, был на одной волне с людьми, которые обращаются за помощью, понимал их проблемы, знал, как говорить с боевыми товарищами.

Кроме того, создан отряд "Тигр-правопорядок", куда вошли те, кто отслужил на СВО, уволенные, как правило, по ранению. Сейчас "Тигр-правопорядок" насчитывает порядка 100 человек, несет дежурства на улицах, помогает в профилактике преступности. Планируем увеличить отряд до 1 тысячи человек, чтобы такие общественные организации наводили порядок в каждом крупном городе.

Над тем, как ребят принять, устроить, сделать так, чтобы они занимались делом, работали на предприятиях, мы думаем постоянно. У нас под 50 тысяч человек на фронте – и это огромный потенциал, который в любом случае повлияет и на ситуацию с демографией, и с кадрами.

– Перейдем к другой актуальной теме: вырос ли пассажиропоток из Китая в связи с отменой виз? Какие задачи Приморью предстоит решить в этом направлении?

– Может быть, всплеск будет на наши новогодние праздники. Но в феврале, на китайский Новый год, граждане Китая обязательно вернутся к себе. Это святое для них – встречать Новый год дома. Летом мы прогнозируем увеличение потока примерно на 30%. В прошлом году в качестве туристов у нас побывало 416 тысяч жителей КНР.

Мы занимаемся модернизацией пассажирских погранпереходов, готовим туристическую инфраструктуру. Обязательно смотрим на то, чтобы все гиды были аттестованы, чтобы они не просто могли разговаривать по-китайски, но знали культуру, историю, географию родного края, правильно подавали эту информацию. Бывает, возникает частный бизнес, куда-то на катерах возят туристов, но иногда меры безопасности не предусмотрены. Поэтому наша задача – все это систематизировать, и мы такую работу проводим.

– Давайте поговорим о молодежной политике. Как привлечь молодые кадры, чтобы они оставались жить и работать в Приморье?

– Главная задача – сохранение молодежи в крае. Основной упор мы делаем на профессиональное образование. Именно в колледжах от 80 до 90% молодежи связывают свое будущее с Приморским краем. У нас самая развитая сеть "Профессионалитета". Эта программа позволяет дать ребятам современные станки и оборудование, отремонтировать колледжи и общежития, создать нормальные условия для учащихся.

Около 50 тысяч человек учатся в колледжах. Это именно те люди, которые будут работать в Приморье. Они получают специальности в оборудованных кабинетах, на современных станках и тренажерах, аналогичных тем, что есть на производстве. Учащийся выходит уже готовым специалистом.

Мы во всех колледжах вводим демонстрационный экзамен. Это не теория, которую надо сдавать по книжке. Для демонстрационного экзамена ученику дают стенд, запчасти, чертеж. Экзаменуемый должен собрать конструкцию, которая после нажатия кнопки должна заработать. Или выточить конкретную деталь, если он токарь. И он сдает этот экзамен по конкретному изделию, продукту. Для работодателя это – готовый специалист. Его не надо переучивать от теории к практике. Потому что практику он уже прошел.

Помимо этого, создаются пять молодежных центров. Три – во Владивостоке, по одному в Спасске и в Дальнереченске. В прошлом году Владивосток стал молодежной столицей. Молодежи у нас много, и она имеет для нас стратегическое значение, потому что Владивосток – город молодых.

Нужно обеспечить преемственность поколений. Для того, чтобы молодежь, которая сегодня учится, участвует в волонтерской и общественной деятельности, понимала, что то, что мы делаем, нужно продолжить. Не переиначивать, не разрушать, а продолжать. Тогда будет результат.

– Олег Николаевич, расскажите, пожалуйста, каковы перспективы развития сельского хозяйства в регионе?

– У нас где-то до 1 миллиона гектаров пахотной земли. В этом году мы собрали 460 тысяч тонн сои, более 800 тысяч тонн кукурузы, причем по некоторым хозяйствам урожайность по кукурузе достигла 120 центнеров с гектара. Это хороший показатель. Планируем построить теплицы закрытого грунта объемом порядка 22 гектаров.

В Министерстве сельского хозяйства приняли правильное решение, дав возможность 50% объема выращенной продукции реализовывать в Китае. Это наш главный потребитель.

Что касается животноводства, то наша задача сейчас – запроектировать новые объемы по птицефабрике. Эту работу мы ведем с Узбекистаном, получаем инкубаторное яйцо из Самарканда. Мощности птицефабрики мы хотим нарастить в два раза – до 40 тысяч тонн мяса птицы в год. Кроме того, в 2026 году планируется увеличение объемов молочного животноводства. Хотим построить еще один крупный молочный комплекс на 4600 голов дойного стада в Кировском округе. А общее количество поголовья будет не меньше 6 тысяч.

Есть планы по модернизации Уссурийского масложирокомбината, увеличить его производительность со 100 тысяч до 300 тысяч тонн.

Кроме того, Приморье – жемчужина России по липовому меду. У нас 5,2 миллиона гектаров липы – столько нет больше нигде в мире. Целые сопки и массивы покрыты липой. Когда она цветет в июле, возникает ощущение, будто выпал снег. Дальнереченский, Яковлевский, Анучинский районы, часть Красноармейского – все там покрыто плантациями липы. Как результат, наш мёд – монолиповый, без примесей. Липовый мед – чисто таежный, мягкий, антиаллергенный. Ранее Приморье экспортировало 13 тысяч тонн меда в Японию.