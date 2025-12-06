Олег Кожемяко: развитие международной ТОР привлечет в Приморье инвестиции

Приморье остается в центре внимания. В регионе тестируют новые инициативы, которые способствуют развитию социальной инфраструктуры. Также в крае появляются объекты, работа которых влияет на имидж всей страны. Среди них – территория опережающего развития в бухте Суходол поспособствует росту внешнеэкономических отношений с соседями на Востоке. О том, как развивается регион, в интервью РИА Новости рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

– Олег Николаевич, в крае разработали стратегию развития внешнеэкономических связей до 2030 года и Региональную программу развития экспорта до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Каких показателей планируется достичь по этим направлениям?

– На основе комплексного анализа текущего состояния внешнеэкономических связей Приморья определен перечень перспективных зарубежных рынков сбыта продукции приморских предприятий. Если говорить кратко, рост доходов края от несырьевого неэнергетического экспорта должен быть не ниже 67% от показателя 2023 года.

Программа развития экспорта – это детализированный план мероприятий по поддержке экспортной деятельности края. Особое внимание уделено стимулированию экспорта продукции агропромышленного комплекса, лесной и химической промышленности. А также поддержке малых и средних предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью.

Реализация этих документов позволит создать дополнительные условия для повышения конкурентоспособности экономики Приморского края на международной арене.

– В сентябре президент России дал старт работе транспортно-логистического центра "Артем". Можно ли уже говорить, как изменилась жизнь в крае с его открытием? Какие перспективы открылись?

– С 2022 года наблюдаем рост контейнерных перевозок. Сейчас больше половины всех морских импортных контейнеров (52%) попадает в страну через Приморье. И, конечно же, такие объекты как ТЛЦ "Артем", для нашего края как для ключевого транспортного хаба российского Дальнего Востока стратегически важны.

На сегодняшний день успешно введена в эксплуатацию первая очередь. Полная реализация запланированных мощностей ожидается к 2028 году.

Инвестиции на строительство "сухого порта" в Артеме оцениваются в 41,7 миллиарда рублей. Запуск такого крупного проекта дает нашему краю экономический импульс, потому что позволяет привлечь дополнительные инвестиции в смежную инфраструктуру.

Важно, что ТЛЦ "Артем" включен в маршрутную сеть северного завоза и активно интегрирован в транспортную схему Северного морского пути – это укрепляет роль Приморья как Восточного транспортного узла СМП.

– В бухте Суходол начинает работать первая международная территория опережающего развития. Какие объекты там возводятся? Как изменится жизнь региона?

– Это один из шагов, которые мы предпринимаем для укрепления наших экономических связей. Особое значение проект приобретает в связке с развитием финансового рынка и созданием новых транспортных коридоров.

Безусловно, развитие международной ТОР привлечет в Приморье новые иностранные инвестиции, технологии, усилит интеграцию региона в транспортные потоки. Мы уже активно ведем диалог с потенциальными партнерами и инвесторами.

Международная территория опережающего развития в связке с МТК позволит максимально эффективно развивать логистическую инфраструктуру. Наши порты – Владивосток, Восточный, Находка – обладают глубиной причалов, развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса.

– По вашей инициативе в краевой закон "О физической культуре и спорте" внесли изменения. В частности, право бесплатно заниматься спортом получили участники СВО и их дети, дети-инвалиды. Как краевая власть поддерживает спорт?

– Принятые изменения позволят большему числу приморцев вести активный образ жизни. Это остается приоритетным направлением социальной политики. Благодаря федеральным программам и национальным проектам в Приморье продолжается модернизация спортивной инфраструктуры.

Президент определил четкую цель – к 2030 году не менее 70% россиян должны систематически заниматься физкультурой и спортом. К этому мы движемся последние годы. Все больше привлекаем к здоровому образу жизни взрослое население, что зачастую требует более гибкой и адресной поддержки.

Среди детей и молодежи количество тех, кто занимается спортом, превышает 90%. Это показатель того, что у нас заложен прочный фундамент для формирования здорового поколения.

Сегодня развитие массового спорта напрямую связано с доступностью среды. Обеспеченность населения края спортивными сооружениями составляет 57,5% от норматива. С 2019 года нам удалось значительно продвинуться в модернизации инфраструктуры. За шесть лет в Приморье построено и реконструировано более 250 спортобъектов – рост почти на 20%. Но этого все еще недостаточно. Поэтому ведем беспрерывную работу.

Еще одна важная программа, инициированная президентом, в этом году реализуется в Приморье. Наш край стал одним из пилотных регионов, где начала работу федеральная программа "Земский тренер". Специалисты, желающие переехать и работать в приморские села, поселки и малые города численностью до 50 тысяч человек из других субъектов России или муниципальных образований края, получат единовременную выплату – 2 миллиона рублей.

Ежегодно Приморье становится центром международных и всероссийских спортивных соревнований. В следующем году планируем вновь провести летние спортивные игры "Дети Приморья", пригласить к участию ребят из других стран.

– Какие новые меры поддержки бойцов СВО появились в 2025 году?

– Правительство края оказывает более 35 мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Наш регион стал одним из первых среди субъектов страны, который обеспечивает жильем детей погибших участников специальной военной операции и тех, кто стал инвалидом первой группы. Мы ежегодно увеличиваем расходы краевого бюджета на эти цели.

В первую очередь стремимся сделать все для того, чтобы наши земляки по возвращении с фронта могли максимально быстро влиться в общество.

Поэтому в августе запустили проект "Близкие", который объединил в себе медицинскую, психологическую и социальную помощь участникам и ветеранам СВО. Для этого в рекордные сроки на базе Владивостокской клинической больницы №1 мы открыли современный комплекс, рассчитанный на 30 коек круглосуточного пребывания.

​В результате проведенного капитального ремонта здания создана полностью безбарьерная среда. Территория благоустроена ведущими урбанистами Владивостока и повторяет облик парков и скверов – чтобы по выписке из учреждения человек возвращался в привычную городскую среду.

Отмечу, что проект центра стал победителем во Всероссийском конкурсе в сфере управленческих инноваций финансового университета при правительстве РФ. И теперь в наших планах – распространить модель на все учреждения, где проводится реабилитация участников специальной военной операции.

– Какие меры принимаются и будут приняты в перспективе в Приморье для повышения рождаемости?

– Повышение рождаемости и поддержка семей с детьми – один из ключевых приоритетов работы регионального правительства. Сегодня действует комплекс мер, направленных на сохранение здоровья будущих родителей, снижение рисков при беременности и родах, укрепление социальной стабильности семей.

У нас развивается трехуровневая система оказания помощи. Мы модернизируем родильные дома и перинатальный центр, обновляется оборудование, расширяется работа женских консультаций.

Реализуем федеральный проект "Охрана материнства и детства", по которому край получил финансирование на развитие инфраструктуры и оснащение учреждений. Параллельно работают медико-социальные и психологические службы, которые помогают женщинам в сложной ситуации.

Кроме того, в Приморье действует набор мер поддержки семей – от материнского капитала до региональных выплат, которыми ежегодно пользуются десятки тысяч семей.

Недавно мы с митрополитом Владивостокским и Приморским Павлом обсудили с медиками вопросы снижения числа абортов. После нашей встречи 13 негосударственных организаций приняли решение добровольно отказаться от проведения искусственного прерывания беременности. Кроме того, еще несколько частных клиник подали заявления на отзыв лицензии на проведение абортов.

Диалог с медицинским сообществом продолжается. Но мы уже видим, что задача сохранения народонаселения и поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора становится общей.

– Как проходит модернизация систем ЖКХ? Хватает ли региону ресурсов и возможностей?

– Край реализует программу в рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни". В текущем году завершаем 14 мероприятий во всех сферах коммунального хозяйства. Общий объем затраченных средств при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ превышает 800 миллионов рублей.

По краевым программам на замену инженерной инфраструктуры в 2025 году за счет краевого и местного бюджетов было затрачено более 2 миллиардов рублей. При производстве работ в системе отопления, водоснабжения все больше используется современных материалов со сроком службы свыше 30 лет.

Переводим котельные на газ и уголь. Это снижает затраты в отопительный сезон и позволяет направлять средства на инфраструктуру и повышение заработной платы сотрудников отрасли.

В следующем году в рамках нацпроекта продолжим модернизацию коммунальной инфраструктуры. Федерация поддержала нас средствами в объеме 687 миллионов рублей.

Отмечу, что на развитие инженерной инфраструктуры направляем не менее 50% инфраструктурных кредитов, что способствует комплексному развитию территорий края. А ежегодное увеличение привлекаемых средств позволяет повышать темпы обновления коммунальной инфраструктуры региона.

– Недавно вы подчеркивали, что труд аграриев – это основа продовольственной безопасности края. Какие результаты АПК края показывает в 2025 году?

– Отмечу, что сельское хозяйство играет ключевую роль в развитии региона. В текущем году посевная кампания началась на две недели раньше запланированного срока. Это позволило приморским аграриям увеличить посевы кукурузы на зерно на 5 тысяч гектаров. Площадь посевов сои достигла 244 тысяч гектаров, что на 35% больше, чем в 2024-м.

По итогам уборочной кампании получили высокие результаты. Валовой сбор сои вырос в два раза по сравнению с прошлым годом и составил 426 тысяч тонн. Валовой сбор кукурузы ожидается на уровне 875 тысяч тонн, что составляет 144%.

Чтобы обеспечить приморцев рисом, аграрии ежегодно увеличивают объемы производства этой культуры. В текущем году сбор риса вырос на 33% по сравнению с прошлым и составил 61 тысячу тонн. Производство овощей борщевого набора и картофеля осталось на уровне прошлого года.

В животноводстве также наблюдаются положительные тенденции. В этом году в крае будет произведено 135 тысяч тонн молока, что на 6% больше, чем в 2024-м. Высокие показатели надоев достигнуты благодаря обновлению поголовья, применению современных методов содержания животных, сбалансированности рационов и внедрению роботизированных систем доения.

– Во Владивостоке создан филиал национального центра "Россия". Как он себя показал? Какие знаковые мероприятия принял на своей территории?

– Важно отметить, что приморский филиал Национального центра "Россия" стал первым в стране. В здании бывшего Владивостокского океанариума мы представили богатую историю региона, его природное и культурное многообразие, нынешние достижения и перспективные планы развития.

Особенно мы гордимся экспозицией, посвященной нашим землякам – героям специальной военной операции.

За три месяца работы центр посетило почти 32 тысячи человек. Ежедневно проводится около 25 экскурсий, приходят порядка 350–400 посетителей, иногда эта цифра достигает 500. Причем это не только выставочное пространство, но и современная площадка для деловых, культурных и образовательных событий.

За несколько дней до открытия центра при участии заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина состоялся экспертный созыв "Будущее мира. Новая платформа глобального роста", который собрал в Приморье ведущих международных специалистов для выработки практических решений по перезапуску мировой торговой системы.

– Ведется строительство музейного и театрально-образовательного комплекса во Владивостоке. Что ожидает жителей и гостей края?

– Комплекс призван стать еще одним ярким украшением Владивостока. И, конечно, это будет мощная точка притяжения туристов.

Мы уже сейчас проводим международный Тихоокеанский театральный фестиваль, международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" под управлением Валерия Гергиева. Эти мероприятия привлекают участников и зрителей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.

Поэтому нет сомнений, что создание музейного и театрально-образовательного комплекса с выставочными залами Третьяковской галереи, музея Востока Эрмитажа даст дополнительный приток туристов. Здесь будет располагаться один из самых больших концертных залов в АТР, рассчитанный на 2 тысячи мест.

– Какие меры предпринимаются в крае для охраны материнства и детства?

– Семьи с детьми – всегда в центре нашего внимания. В Приморье почти 125 тысяч семей получают 33 меры социальной поддержки. Предоставляем единовременную выплату при рождении первого ребенка, региональный материнский капитал – в связи с рождением второго. Со следующего года в крае начнет действовать мера поддержки для семей, в которых второй ребенок родился с 1 января 2025 года – это единовременная выплата до 1 миллиона рублей на погашение ипотеки.

В 2023 году Приморье стало "пилотным" регионом для новой меры поддержки многодетных семей с ипотекой. Для получателей федеральной выплаты в размере 450 тысяч рублей введена региональная – 550 тысяч рублей. В сумме люди получают миллион рублей на погашение ипотечного кредита за счет бюджетных средств. За два года такой опцией воспользовались более 2 тысяч приморских семей. Принято решение о продлении выплаты до конца следующего года.

Благодаря комплексной поддержке многодетных семей за пять лет их число в Приморье увеличилось в 2,6 раза.

В частном порядке решаем сложные случаи и уделяем большое социальному сопровождению семей, где есть проблемы. В Приморье реализуется специальный проект "Вызов" уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Участвуя в нем, мы перемещаем фокус с содержания ребенка в интернате на помощь семье без разлучения родителей с детьми. Благодаря такой работе численность детей в интернатах за год сократилась на 24%.