В Приморье для помощи пострадавшим в ДТП с автобусом вылетела санавиация

"Прямо сейчас для помощи пострадавшим в ДТП в Хасанском районе бортом санавиации вылетела мультидисциплинарная бригада специалистов во главе с главным анестезиологом-реаниматологом минздрава Приморья Павлом Князенко", - говорится в сообщении.

В администрации Хасанского округа РИА Новости ранее сообщали, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая. За рулем пустого автовоза был китайский водитель, его стаж – шесть лет. Он заключен под стражу. На момент происшествия водитель был трезв.