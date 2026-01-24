Рейтинг@Mail.ru
В Приморье для помощи пострадавшим в ДТП с автобусом вылетела санавиация
07:44 24.01.2026
В Приморье для помощи пострадавшим в ДТП с автобусом вылетела санавиация
В Приморье для помощи пострадавшим в ДТП с автобусом вылетела санавиация
Борт с бригадой медиков вылетел для помощи пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 24.01.2026
происшествия, приморский край, хасанский район, китай, олег кожемяко
Происшествия, Приморский край, Хасанский район, Китай, Олег Кожемяко
В Приморье для помощи пострадавшим в ДТП с автобусом вылетела санавиация

Для помощи пострадавшим в ДТП с автобусом в Приморье вылетели медики

На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Минздрав Приморья/Telegram
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Борт с бригадой медиков вылетел для помощи пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае, сообщили в минздраве региона.
В четверг на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, в аварию также попали четыре автомобиля. В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. По данным минздрава на утро пятницы, были госпитализированы четыре человека, трое – в тяжелом состоянии.
"Прямо сейчас для помощи пострадавшим в ДТП в Хасанском районе бортом санавиации вылетела мультидисциплинарная бригада специалистов во главе с главным анестезиологом-реаниматологом минздрава Приморья Павлом Князенко", - говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
В администрации Хасанского округа РИА Новости ранее сообщали, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая. За рулем пустого автовоза был китайский водитель, его стаж – шесть лет. Он заключен под стражу. На момент происшествия водитель был трезв.
Происшествия Приморский край Хасанский район Китай Олег Кожемяко
 
 
