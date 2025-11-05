Рейтинг@Mail.ru
Приморье отметило День народного единства фестивалем - РИА Новости, 05.11.2025
05:43 05.11.2025
Приморье отметило День народного единства фестивалем
Жители Приморья отметили День народного единства массовыми гуляниями, спортивными состязаниями и патриотическим фестивалем, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 05.11.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Жители Приморья отметили День народного единства массовыми гуляниями, спортивными состязаниями и патриотическим фестивалем, сообщает краевое правительство.
"Поздравляя приморцев с важным государственным праздником, губернатор Олег Кожемяко напомнил, что более 400 лет назад сплочённость и солидарность русского народа смогли одолеть захватчиков. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский объединили тысячи добровольцев, получив всенародную поддержку. Люди сдавали деньги, провизию, оружие. Эти времена 1612 года показали, как важно единение нашего народа без различий и сословий", - говорится в сообщении.
Путин: понятие единства означает сохранение суверенитета России - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
День народного единства имеет особое значение для россиян, заявил Путин
4 ноября, 19:14
С 1 по 4 ноября в честь праздника во Владивостоке прошли фестивали и массовые гуляния, а также спортивные состязания. На центральной площади города состоялся всероссийский фестиваль "Народное единство", он собрал тысячи гостей. В центре Владивостока развернулась этническая ярмарка, прошли мастер-классы Ассамблеи народов России, работала патриотическая площадка. Перед гостями праздника выступили около 30 творческих коллективов.
На полигоне "Горностай" прошел патриотический фестиваль "Крепкий тыл". Он собрал участников соревнований по управлению беспилотными летательными аппаратами "Тайфун". В организованном на месте учебном центре новички смогли пройти ускоренный курс управления дроном.
Спортивные федерации Приморья также подключились к празднованию. Четвертое ноября они начали активной массовой разминкой. Далее гости праздника смогли поучаствовать в шахматном турнире, попробовать свои силы в лазертаге от страйкболистов и на площадке для кёрлинга. Состоялись показательные выступления от федераций джиу-джитсу, бокса, фехтования и чирлидинга, а также соревнования от представителей местной федерации практической стрельбы. В эти дни спортивные состязания, приуроченные ко Дню народного единства, прошли в разных городах Приморья.
Кроме того, 4 ноября жители региона отметили праздник Казанской иконы Божией Матери. В столице ДФО прошел крестный ход, в котором приняли участие сотни человек, в том числе представители властей, общественных организаций, военнослужащие, студенты. Во главе с митрополитом Павлом и духовенством Владивостокской епархии с хоругвями и святыми иконами участники крестного хода прошли до центральной площади Владивостока.
В Приморье живут представители 140 народов, в том числе коренных малочисленных – удэгейцей, тазов, нанайцев.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
 
