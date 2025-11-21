Рейтинг@Mail.ru
09:01 21.11.2025
Десятки участников СВО присоединились к программе "СВОе дело" в Приморье
Десятки участников СВО присоединились к программе "СВОе дело" в Приморье
приморский край
олег кожемяко
приморский край
Новости
ru-RU
приморский край, олег кожемяко
Приморский край, Олег Кожемяко
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветераны СВО. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Несколько десятков участников СВО присоединились к программе "СВОе дело" для поддержки ветеранов, организующих свой бизнес в Приморье, сообщает краевое правительство.
Программа "СВОе дело" организована Центром поддержки предпринимательства Приморского края по поручению губернатора Олега Кожемяко. По итогам обучения участники, зарегистрировавшие бизнес, получают пакет услуг для открытия бизнеса от Центра "Мой бизнес".
"Инициатива, запущенная по поручению губернатора, уже показала впечатляющие результаты. В апрельском потоке из 14 участников 11 прошли программу наставничества, а девять человек уже открыли собственный бизнес в таких сферах, как строительство, туризм и торговля. Осенью программа была расширена. На второй и третий потоки обучения подали заявки 41 человек, из которых 21 – участники специальной военной операции и 20 – члены их семей", - говорится в сообщении.
Из участников программы 23 человека начали работу с наставниками.
Кроме образовательных программ, бизнесменам из числа участников СВО и их семей предоставляется льготное финансирование – Фонд развития Приморского края может предоставить им заём по льготной ставке. Также они могут получить пакет услуг для запуска бизнеса на сумму до 500 тысяч рублей. Кроме того, ветераны могут претендовать на статус социального предпринимателя, что даст им доступ к дополнительным мерам поддержки.
В следующем году программа "СВОе дело" будет масштабирована на районы Приморья, также будет расширен список мер поддержки, отмечают власти.
Приморский крайОлег Кожемяко
 
 
