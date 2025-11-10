Скверы и парки благоустраивают в Приморье по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Скверы и парки в Приморье благоустраивают в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и конкурса для организаций территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщает правительство региона.

"В Приморье продолжается работа по благоустройству общественных пространств и территорий. Так, ряд изменений стал возможен благодаря мероприятиям национального проекта "Инфраструктура для жизни" и организациям территориального общественного самоуправления – ТОСам", - говорится в сообщении.

Так, в рамках нацпроекта, который продлен до 2030 года по поручению президента РФ Владимира Путина , благоустроен сквер имени Кутузова во Владивостоке . Это пространство победило в онлайн-голосовании в этом году, набрав свыше 20 тысяч голосов.

В Пожарском округе по нацпроекту благоустроили парк Энергетиков и сквер имени лейтенанта Евгения Микуленко.

ТОС "На Рыбацкой" из Находки выиграло грант на оборудование видеонаблюдения и освещения. Это ТОС планирует участвовать в следующем грантовом конкурсе весной 2026 года.

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что программа благоустройства в рамках территориального общественного самоуправления в регионе продолжится. В 2026 году власти расширят ее почти вдвое, средства уже заложены в краевом бюджете.