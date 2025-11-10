Рейтинг@Mail.ru
Скверы и парки благоустраивают в Приморье по нацпроекту - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/primore-2053858030.html
Скверы и парки благоустраивают в Приморье по нацпроекту
Скверы и парки благоустраивают в Приморье по нацпроекту - РИА Новости, 10.11.2025
Скверы и парки благоустраивают в Приморье по нацпроекту
Скверы и парки в Приморье благоустраивают в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и конкурса для организаций территориального общественного... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T05:24:00+03:00
2025-11-10T05:24:00+03:00
россия
владивосток
находка
олег кожемяко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038305893_0:102:2613:1572_1920x0_80_0_0_5d94c306a8feb9077314c9e76fe78e98.jpg
https://ria.ru/20251105/primore-2052879304.html
https://ria.ru/20251031/vladivostok-2051992523.html
россия
владивосток
находка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038305893_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_e86fb6ff3f16970c44777f7184c3ae63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, находка, олег кожемяко, владимир путин
Россия, Владивосток, Находка, Олег Кожемяко, Владимир Путин
Скверы и парки благоустраивают в Приморье по нацпроекту

Скверы и парки благоустраивают в Приморье в рамках нацпроекта

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Владивосток . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Скверы и парки в Приморье благоустраивают в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и конкурса для организаций территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщает правительство региона.
"В Приморье продолжается работа по благоустройству общественных пространств и территорий. Так, ряд изменений стал возможен благодаря мероприятиям национального проекта "Инфраструктура для жизни" и организациям территориального общественного самоуправления – ТОСам", - говорится в сообщении.
Участники празднования Дня народного единства во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Приморье отметило День народного единства фестивалем
5 ноября, 05:43
Так, в рамках нацпроекта, который продлен до 2030 года по поручению президента РФ Владимира Путина, благоустроен сквер имени Кутузова во Владивостоке. Это пространство победило в онлайн-голосовании в этом году, набрав свыше 20 тысяч голосов.
В Пожарском округе по нацпроекту благоустроили парк Энергетиков и сквер имени лейтенанта Евгения Микуленко.
ТОС "На Рыбацкой" из Находки выиграло грант на оборудование видеонаблюдения и освещения. Это ТОС планирует участвовать в следующем грантовом конкурсе весной 2026 года.
Ранее глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что программа благоустройства в рамках территориального общественного самоуправления в регионе продолжится. В 2026 году власти расширят ее почти вдвое, средства уже заложены в краевом бюджете.
ТОС развиваются в России по поручению президента. В Приморье конкурс уже несколько лет реализуют по инициативе Кожемяко. В Приморье создано почти 900 ТОС, в 2025 году краевые гранты получили 150 объединений.
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали еще два зала
31 октября, 04:24
 
РоссияВладивостокНаходкаОлег КожемякоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала