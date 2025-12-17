https://ria.ru/20251217/biznes-2062731908.html
Более 20 участников СВО и членов их семей открыли свой бизнес в Приморье
Более 20 участников СВО и членов их семей открыли свой бизнес в Приморье - РИА Новости, 17.12.2025
Более 20 участников СВО и членов их семей открыли свой бизнес в Приморье
Свыше 20 участников СВО и членов их семей начали предпринимательскую деятельность по проекту "СВОе дело" в Приморском крае в этом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:52:00+03:00
2025-12-17T17:52:00+03:00
2025-12-17T17:52:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
приморский край
олег кожемяко
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003391902_0:101:1414:897_1920x0_80_0_0_df4ffdfb5e8172594e7a8dba5dd46d5e.jpg
https://ria.ru/20251217/msp-2062670384.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003391902_76:64:1258:950_1920x0_80_0_0_f9a7d84b475167e42a9395f8dc7213cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, приморский край, олег кожемяко, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Приморский край, Олег Кожемяко, Поддержка бизнеса
Более 20 участников СВО и членов их семей открыли свой бизнес в Приморье
"СВОе дело" Приморья помогло открыть бизнес более 20 участникам СВО и их семьям
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Свыше 20 участников СВО и членов их семей начали предпринимательскую деятельность по проекту "СВОе дело" в Приморском крае в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, проект по социально-экономической адаптации участников СВО в Приморье инициирован губернатором Олегом Кожемяко. Программа "СВОе дело", которую проводит центр "Мой бизнес" совместно с министерством экономического развития региона, помогает ветеранам найти себя в гражданской жизни через предпринимательство.
Пройдя обучение, зарегистрировавшие свой бизнес, участники программы получают специальный пакет услуг от центра "Мой бизнес". Наиболее востребованные виды поддержки среди новоиспеченных бизнесменов – услуги маркетинга, разработка фирменного стиля, создание сайтов и подключение аналитических систем.
"Эти люди – настоящие патриоты, которые вернулись домой из зоны СВО. Наша прямая обязанность – поддержать их стремление развить собственный бизнес и обеспечить достойную жизнь. Мы не просто даем знания. Мы сопровождаем нового предпринимателя на всех этапах", – сказал генеральный директор АНО "Центр поддержки предпринимательства Приморского края – центр "Мой бизнес" Иван Машунин, его слова приводит пресс-служба.