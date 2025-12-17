Рейтинг@Mail.ru
Более 20 участников СВО и членов их семей открыли свой бизнес в Приморье
17:52 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/biznes-2062731908.html
Более 20 участников СВО и членов их семей открыли свой бизнес в Приморье
Более 20 участников СВО и членов их семей открыли свой бизнес в Приморье - РИА Новости, 17.12.2025
Более 20 участников СВО и членов их семей открыли свой бизнес в Приморье
Свыше 20 участников СВО и членов их семей начали предпринимательскую деятельность по проекту "СВОе дело" в Приморском крае в этом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:52:00+03:00
2025-12-17T17:52:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
приморский край
олег кожемяко
поддержка бизнеса
приморский край
твой бизнес – новости, приморский край, олег кожемяко, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Приморский край, Олег Кожемяко, Поддержка бизнеса
Более 20 участников СВО и членов их семей открыли свой бизнес в Приморье

"СВОе дело" Приморья помогло открыть бизнес более 20 участникам СВО и их семьям

© РИА Новости / Сергей КузнецовДевушка поднимается по лестнице
Девушка поднимается по лестнице - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Девушка поднимается по лестнице. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Свыше 20 участников СВО и членов их семей начали предпринимательскую деятельность по проекту "СВОе дело" в Приморском крае в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, проект по социально-экономической адаптации участников СВО в Приморье инициирован губернатором Олегом Кожемяко. Программа "СВОе дело", которую проводит центр "Мой бизнес" совместно с министерством экономического развития региона, помогает ветеранам найти себя в гражданской жизни через предпринимательство.
Пройдя обучение, зарегистрировавшие свой бизнес, участники программы получают специальный пакет услуг от центра "Мой бизнес". Наиболее востребованные виды поддержки среди новоиспеченных бизнесменов – услуги маркетинга, разработка фирменного стиля, создание сайтов и подключение аналитических систем.
"Эти люди – настоящие патриоты, которые вернулись домой из зоны СВО. Наша прямая обязанность – поддержать их стремление развить собственный бизнес и обеспечить достойную жизнь. Мы не просто даем знания. Мы сопровождаем нового предпринимателя на всех этапах", – сказал генеральный директор АНО "Центр поддержки предпринимательства Приморского края – центр "Мой бизнес" Иван Машунин, его слова приводит пресс-служба.
Твой бизнес
 
 
