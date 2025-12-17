Более 20 участников СВО и членов их семей открыли свой бизнес в Приморье

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Свыше 20 участников СВО и членов их семей начали предпринимательскую деятельность по проекту "СВОе дело" в Приморском крае в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, проект по социально-экономической адаптации участников СВО в Приморье инициирован губернатором Олегом Кожемяко. Программа "СВОе дело", которую проводит центр "Мой бизнес" совместно с министерством экономического развития региона, помогает ветеранам найти себя в гражданской жизни через предпринимательство.

Пройдя обучение, зарегистрировавшие свой бизнес, участники программы получают специальный пакет услуг от центра "Мой бизнес". Наиболее востребованные виды поддержки среди новоиспеченных бизнесменов – услуги маркетинга, разработка фирменного стиля, создание сайтов и подключение аналитических систем.