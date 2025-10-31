К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали еще два зала

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Два дополнительных зала на 800 зрительских мест спроектировали для сцены Мариинского театра, которая сейчас возводится на Орлиной сопке во Владивостоке в рамках проекта музейного и театрально-образовательного комплекса, сообщает правительство Приморья.

"Задач еще много, объект сложный. Запроектировано дополнительно два зала с увеличением количества зрителей на 800 человек, что позволит сделать его одним из самых крупных театров оперы и балета. Это культурный центр притяжения, возможность получить образование, ставить и смотреть спектакли, любоваться шедеврами российского и мирового искусства", - приводятся в сообщении на сайте правительства слова Кожемяко.

Глава региона подчеркивает, что власти выделили средства на техническое присоединение к коммунальным сетям. Вопрос благоустройства территории и строительства парковки решается с мэрией Владивостока , добавляет Кожемяко.

По данным правительства, на объекте завершены все работы по возведению конструкций, закрыт теплый контур. Инженерные работы и отделка помещений начнутся зимой, уточняет правительство.