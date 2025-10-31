Рейтинг@Mail.ru
К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали еще два зала - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/vladivostok-2051992523.html
К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали еще два зала
К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали еще два зала - РИА Новости, 31.10.2025
К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали еще два зала
Два дополнительных зала на 800 зрительских мест спроектировали для сцены Мариинского театра, которая сейчас возводится на Орлиной сопке во Владивостоке в рамках РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T04:24:00+03:00
2025-10-31T04:24:00+03:00
владивосток
россия
русский (остров)
олег кожемяко
владимир путин
мариинский театр
московская государственная академия хореографии
третьяковская галерея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038305860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b0ad7ff5e2c25269d0a1b5dbdf34b27.jpg
https://ria.ru/20251029/trassa-2051395495.html
https://ria.ru/20251029/kompleks-2051393239.html
владивосток
россия
русский (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038305860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf3b1694d26a351fd21fcd03a4f28455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, россия, русский (остров), олег кожемяко, владимир путин, мариинский театр, московская государственная академия хореографии, третьяковская галерея
Владивосток, Россия, Русский (остров), Олег Кожемяко, Владимир Путин, Мариинский театр, Московская государственная академия хореографии, Третьяковская галерея
К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали еще два зала

К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали два зала на 800 мест

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Владивосток . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Два дополнительных зала на 800 зрительских мест спроектировали для сцены Мариинского театра, которая сейчас возводится на Орлиной сопке во Владивостоке в рамках проекта музейного и театрально-образовательного комплекса, сообщает правительство Приморья.
Глава региона Олег Кожемяко осмотрел строящийся объект.
Лыже-роллерную трассу протяженностью почти в километр построили в Лесозаводске Приморского края - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Лыже-роллерную трассу построили в приморском Лесозаводске
29 октября, 10:20
"Задач еще много, объект сложный. Запроектировано дополнительно два зала с увеличением количества зрителей на 800 человек, что позволит сделать его одним из самых крупных театров оперы и балета. Это культурный центр притяжения, возможность получить образование, ставить и смотреть спектакли, любоваться шедеврами российского и мирового искусства", - приводятся в сообщении на сайте правительства слова Кожемяко.
Глава региона подчеркивает, что власти выделили средства на техническое присоединение к коммунальным сетям. Вопрос благоустройства территории и строительства парковки решается с мэрией Владивостока, добавляет Кожемяко.
По данным правительства, на объекте завершены все работы по возведению конструкций, закрыт теплый контур. Инженерные работы и отделка помещений начнутся зимой, уточняет правительство.
Сейчас на стройке работают 1350 человек и 20 единиц техники, отмечает правительство. С 2026 года число занятых на объекте специалистов увеличат до 2 тысяч, заключает губернатор.
Культурно-образовательный комплекс возводится по поручению президента России Владимира Путина. Его строят на двух площадках: на острове Русский и на сопке Орлиное гнездо на улице Аксаковская. В 2023 году на острове завершилось строительство образовательной части культурного кластера. Она представлена филиалами Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии. Работы по строительству второй части кластера - музейно-театральной на сопке Орлиное гнездо - продолжаются, там откроются филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, РГИСИ, школа креативных индустрий и сцена Мариинского театра.
Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс восстановили после пожара - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Лесоперерабатывающий комплекс в Приморье восстановили после крупного пожара
29 октября, 10:15
 
ВладивостокРоссияРусский (остров)Олег КожемякоВладимир ПутинМариинский театрМосковская государственная академия хореографииТретьяковская галерея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала