https://ria.ru/20251031/vladivostok-2051992523.html
К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали еще два зала
К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали еще два зала - РИА Новости, 31.10.2025
К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали еще два зала
Два дополнительных зала на 800 зрительских мест спроектировали для сцены Мариинского театра, которая сейчас возводится на Орлиной сопке во Владивостоке в рамках РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T04:24:00+03:00
2025-10-31T04:24:00+03:00
2025-10-31T04:24:00+03:00
владивосток
россия
русский (остров)
олег кожемяко
владимир путин
мариинский театр
московская государственная академия хореографии
третьяковская галерея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038305860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b0ad7ff5e2c25269d0a1b5dbdf34b27.jpg
https://ria.ru/20251029/trassa-2051395495.html
https://ria.ru/20251029/kompleks-2051393239.html
владивосток
россия
русский (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038305860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf3b1694d26a351fd21fcd03a4f28455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, россия, русский (остров), олег кожемяко, владимир путин, мариинский театр, московская государственная академия хореографии, третьяковская галерея
Владивосток, Россия, Русский (остров), Олег Кожемяко, Владимир Путин, Мариинский театр, Московская государственная академия хореографии, Третьяковская галерея
К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали еще два зала
К сцене Мариинского театра во Владивостоке спроектировали два зала на 800 мест
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Два дополнительных зала на 800 зрительских мест спроектировали для сцены Мариинского театра, которая сейчас возводится на Орлиной сопке во Владивостоке в рамках проекта музейного и театрально-образовательного комплекса, сообщает правительство Приморья.
Глава региона Олег Кожемяко
осмотрел строящийся объект.
"Задач еще много, объект сложный. Запроектировано дополнительно два зала с увеличением количества зрителей на 800 человек, что позволит сделать его одним из самых крупных театров оперы и балета. Это культурный центр притяжения, возможность получить образование, ставить и смотреть спектакли, любоваться шедеврами российского и мирового искусства", - приводятся в сообщении на сайте правительства слова Кожемяко.
Глава региона подчеркивает, что власти выделили средства на техническое присоединение к коммунальным сетям. Вопрос благоустройства территории и строительства парковки решается с мэрией Владивостока
, добавляет Кожемяко.
По данным правительства, на объекте завершены все работы по возведению конструкций, закрыт теплый контур. Инженерные работы и отделка помещений начнутся зимой, уточняет правительство.
Сейчас на стройке работают 1350 человек и 20 единиц техники, отмечает правительство. С 2026 года число занятых на объекте специалистов увеличат до 2 тысяч, заключает губернатор.
Культурно-образовательный комплекс возводится по поручению президента России Владимира Путина
. Его строят на двух площадках: на острове Русский
и на сопке Орлиное гнездо на улице Аксаковская. В 2023 году на острове завершилось строительство образовательной части культурного кластера. Она представлена филиалами Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии
. Работы по строительству второй части кластера - музейно-театральной на сопке Орлиное гнездо - продолжаются, там откроются филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи
, Музея Востока, РГИСИ, школа креативных индустрий и сцена Мариинского театра
.