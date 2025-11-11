https://ria.ru/20251111/trassa-2054108571.html
Площадь с лыжероллерной трассой построили в Приморье на федеральный грант
лучегорск
приморский край
олег кожемяко
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Площадь с лыжероллерной трассой построили в Лучегорске Приморского края в рамках всероссийского конкурса благоустройства, еще несколько подобных проектов реализуется в районах Приморья, сообщает региональное правительство.
"Завершено благоустройство центральной площади Лучегорска. Площадь стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, выиграв грант в 150 миллионов рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Площадь благоустроена на 1,7 гектара. В том числе здесь обновили многофункциональный общественный центр, событийную площадь, площадку для детей, а также полосу препятствий для игры в "Зарницу". Кроме того, там появилась лыжероллерная трасса, которую можно использовать круглый год. На берегу пруда оборудованы дорожки и пирсы.
По данным властей, также благоустроен парк в Камень-Рыболове Ханкайского округа. Вскоре завершат работы в сквере "Юбилейный" и на улице Ленинская с карманными скверами в Новошахтинске. Благоустройство идет в сквере "Панорамный" в Находке, парке "Ружино" в Лесозаводске и парке "Андреевский" в Большом Камне. Все они – победители конкурса благоустройства, проекты получили финансирование из федерального бюджета.
Как заявил на совещании по теме благоустройства губернатор Олег Кожемяко, проекты реализуются на основе пожеланий местных жителей. Они подходят для отдыха людей всех возрастов и работают круглый год. Все объекты оборудованы системами видеонаблюдения. Глава региона поручил уделить внимание озеленению территорий, в том числе высаживать как можно больше хвойных деревьев.