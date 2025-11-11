Площадь с лыжероллерной трассой построили в Приморье на федеральный грант

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Площадь с лыжероллерной трассой построили в Лучегорске Приморского края в рамках всероссийского конкурса благоустройства, еще несколько подобных проектов реализуется в районах Приморья, сообщает региональное правительство.

"Завершено благоустройство центральной площади Лучегорска. Площадь стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, выиграв грант в 150 миллионов рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Площадь благоустроена на 1,7 гектара. В том числе здесь обновили многофункциональный общественный центр, событийную площадь, площадку для детей, а также полосу препятствий для игры в "Зарницу". Кроме того, там появилась лыжероллерная трасса, которую можно использовать круглый год. На берегу пруда оборудованы дорожки и пирсы.

По данным властей, также благоустроен парк в Камень-Рыболове Ханкайского округа. Вскоре завершат работы в сквере "Юбилейный" и на улице Ленинская с карманными скверами в Новошахтинске. Благоустройство идет в сквере "Панорамный" в Находке, парке "Ружино" в Лесозаводске и парке "Андреевский" в Большом Камне. Все они – победители конкурса благоустройства, проекты получили финансирование из федерального бюджета.