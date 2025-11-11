Рейтинг@Mail.ru
Площадь с лыжероллерной трассой построили в Приморье на федеральный грант - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/trassa-2054108571.html
Площадь с лыжероллерной трассой построили в Приморье на федеральный грант
Площадь с лыжероллерной трассой построили в Приморье на федеральный грант - РИА Новости, 11.11.2025
Площадь с лыжероллерной трассой построили в Приморье на федеральный грант
Площадь с лыжероллерной трассой построили в Лучегорске Приморского края в рамках всероссийского конкурса благоустройства, еще несколько подобных проектов... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T10:19:00+03:00
2025-11-11T10:19:00+03:00
лучегорск
приморский край
олег кожемяко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054107957_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_5e691d3a00eb91638847e0d92345cab9.jpg
https://ria.ru/20251029/trassa-2051395495.html
лучегорск
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054107957_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_1c168e923e8910b01a4d931bd5b8bff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лучегорск, приморский край, олег кожемяко
Лучегорск, Приморский край, Олег Кожемяко
Площадь с лыжероллерной трассой построили в Приморье на федеральный грант

Площадь с лыжероллерной трассой построили в Лучегорске на федеральный грант

© Фото : Правительство Приморского края/Игорь Новиков Проект благоустройства Лучегорска
Проект благоустройства Лучегорска - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Правительство Приморского края/Игорь Новиков
Проект благоустройства Лучегорска
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Площадь с лыжероллерной трассой построили в Лучегорске Приморского края в рамках всероссийского конкурса благоустройства, еще несколько подобных проектов реализуется в районах Приморья, сообщает региональное правительство.
"Завершено благоустройство центральной площади Лучегорска. Площадь стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, выиграв грант в 150 миллионов рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Площадь благоустроена на 1,7 гектара. В том числе здесь обновили многофункциональный общественный центр, событийную площадь, площадку для детей, а также полосу препятствий для игры в "Зарницу". Кроме того, там появилась лыжероллерная трасса, которую можно использовать круглый год. На берегу пруда оборудованы дорожки и пирсы.
По данным властей, также благоустроен парк в Камень-Рыболове Ханкайского округа. Вскоре завершат работы в сквере "Юбилейный" и на улице Ленинская с карманными скверами в Новошахтинске. Благоустройство идет в сквере "Панорамный" в Находке, парке "Ружино" в Лесозаводске и парке "Андреевский" в Большом Камне. Все они – победители конкурса благоустройства, проекты получили финансирование из федерального бюджета.
Как заявил на совещании по теме благоустройства губернатор Олег Кожемяко, проекты реализуются на основе пожеланий местных жителей. Они подходят для отдыха людей всех возрастов и работают круглый год. Все объекты оборудованы системами видеонаблюдения. Глава региона поручил уделить внимание озеленению территорий, в том числе высаживать как можно больше хвойных деревьев.
Лыже-роллерную трассу протяженностью почти в километр построили в Лесозаводске Приморского края - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Лыже-роллерную трассу построили в приморском Лесозаводске
29 октября, 10:20
 
ЛучегорскПриморский крайОлег Кожемяко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала