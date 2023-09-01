https://ria.ru/20230901/garmash-1893364518.html

Биография Сергея Гармаша

Биография Сергея Гармаша - РИА Новости, 01.09.2023

Биография Сергея Гармаша

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Леонидович Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T02:01

2023-09-01T02:01

2023-09-01T02:01

справки

херсон

россия

сергей гармаш

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Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Леонидович Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне. В 1976 году окончил Днепропетровское театральное училище (сейчас Днепропетровский государственный театрально-художественный колледж) по специальности "актер драматического театра и театра кукол", в 1984 году – Школу-студию МХАТ (мастерская Ивана Тарханова).С февраля по ноябрь 1977 года Гармаш работал в Херсонском театре кукол, позже его призвали в армию, где он проходил службу в стройбате. В 1980 году демобилизовался.В 1984-2020 годах Сергей Гармаш работал в театре "Современник". Играл в спектаклях "Большевики" Михаила Шатрова (1985), "А поутру они проснулись" Василия Шукшина (1985), "Дороже жемчуга и злата" по пьесе Галины Соколовой по мотивам сказки Ганса Андерсена (1985), "Риск" Владимира Гуркина (1985), "Навеки девятнадцатилетние" Григория Бакланова (1985), "Балалайкин и К°" по роману Михаила Салтыкова-Щедрина (1986, 2001), "Вдова Капет" Лиона Фейхтвангера (1986), "Обратная связь" Александра Гельмана (1987), "Кабала святош" Михаила Булгакова (1987), "Ревизор" Николая Гоголя (1987), "Случай в Виши" Артура Миллера (1987), "Плаха" Чингиза Айтматова (1988), "Смиренное кладбище" Сергея Каледина (1988), "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург (1989), "Кот домашний средней пушистости" Григория Горина по повести Владимира Войновича (1989), "Мурлин Мурло" Николая Коляды (1990), "Титул" Александра Галина (1993), "Карамазовы и ад" Николая Климонтовича по мотивам поздних произведений Федора Достоевского (1996), "Вишневый сад" Антона Чехова (1997), "Три товарища" Эриха Марии Ремарка (1999), "Еще раз о голом короле" Леонида Филатова (2001), "Бесы" Федора Достоевского (2004), "Пять вечеров" Александра Володина (2006), "Горе от ума" Александра Грибоедова (2007), "С наступающим…" Родиона Овчинникова (2010), "Папа" Флориана Зеллера (2020). В 2022 году в Малом театре состоялась премьера спектакля "Кроткая" по мотивам повести Федора Достоевского. Главную мужскую роль в постановке играет Сергей Гармаш. Также Гармаш занят в спектакле Родиона Овчинникова "И вас с наступающим…" в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. В 1984 году состоялся дебют Сергея Гармаша в кино в военной драме Алексея Симонова "Отряд", где актер сыграл рядового Урина. В 1990 году Гармаш познакомился с режиссером Вадимом Абдрашитовым и снялся в его ленте "Армавир" (1991). Через некоторое время исполнил роль Фиделя в фильме Абдрашитова "Время танцора" (1997).Известность к актеру пришла после роли капитана в "Ворошиловском стрелке" (1999) Станислава Говорухина и майора Юрия Короткова в сериале Юрия Мороза по произведениям Александры Марининой "Каменская" (1999).В начале 2000-х годов Гармаш снимался в картинах "Нежный возраст" (2000) Сергея Соловьева, "Механическая сюита" (2001) и "Свои" (2004) Дмитрия Месхиева, "Любовник" (2002) и "Стиляги" (2008) Валерия Тодоровского, "Дело о мертвых душах" и "Бедные родственники" (оба – 2005) Павла Лунгина и др.В 2007 году актер сыграл роли в двух фильмах, номинированных на "Оскар": в "12" режиссера Никиты Михалкова и "Катыни" польского режиссера Анджея Вайды.В 2010-х годах Гармашу доставались в основном роли военных. В сериале "Контригра"(2011) он сыграл полковника Косачева, в "Белой гвардии" (2012) – петлюровского полковника Козыря-Лешко. В сериале "Гетеры майора Соколова" (2014) артист исполнил роль капитана Рязанцева.Среди других работ актера в кино: Данилов в послевоенной криминальной драме "Ленинград 46" (2014-2015), капитан Лапин в картине "Конец прекрасной эпохи" (2015), Иконников в сериале "Следователь Тихонов" (2016), Александр III в "Матильде" (2017), Хромов в комедии "Напарник" (2017), следователь Точилин в сериале "По ту сторону смерти" (2017-2021), Николай Троцкий в историческом фильме "Троцкий" (2017), майор Таратута в мелодраме "Холодное танго" (2017), Сергей Павлов в спортивной драме "Движение вверх" (2017), Николай Васнецов в драме "Два билета домой" (2018), Глеб в фильме "Люби их все" (2019), полковник Галузо в сериале "Проект "Анна Николаевна" (2020-2021). В 2022 году в прокат вышла семейная комедия "Нахимовцы", где одну из главных ролей сыграл Сергей Гармаш. 1 января 2023 года вышел в прокат фильм "Чебурашка", в котором Сергей Гармаш сыграл роль садовника Гены. Сергей Гармаш – народный артист РФ (2006). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV(2019). Является лауреатом большого количества наград и премий, среди которых "Ника" (2000, 2004, 2007, 2011, 2017), "Золотой орел" (2004, 2007, 2009), "Белый слон" (2005), "Звезда театрала" (2008), премия XXI международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" (2023) и другие.Женат на актрисе Инне Тимофеевой. У пары двое детей: дочь и сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, херсон, россия, сергей гармаш