Продюсер назвал дату выхода в прокат фильма "Чебурашка 3"
03:07 11.01.2026
Продюсер назвал дату выхода в прокат фильма "Чебурашка 3"
Кадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2
© предоставлено пресс-службой ВГТРК
Кадр из фильма "Чебурашка 2". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Продолжение фильма — чемпиона российского кинопроката "Чебурашка 2", третья часть франшизы "Чебурашка 3" выйдет на экраны российских кинотеатров 1 января 2027 года, сообщил РИА Новости продюсер фильма Эдуард Илоян.
"Чебурашку 3" мы уже заявили на 1 января 2027 года. Фильмы о Чебурашке уже стали доброй новогодней традицией для жителей нашей страны", — сказал он.
В то же время продюсер отметил, что говорить о четвертой или пятой части "пока рано".
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый — собрала третий миллиард, а к восьмому дню обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав четыре миллиарда рублей. Картину уже посмотрели более восьми миллионов зрителей.
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в несколько раз обходит конкурентов по новогодней битве: сборы "Чебурашки 2" почти вдвое превышают показатели "Буратино", заработавшего 1,9 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров не смогли приблизиться к нему даже в сумме. Так, "Буратино" привлек в кинотеатры 3,6 миллиона посетителей, а "Простоквашино" — 3,8 миллиона человек.
К своим ролям в семейном блокбастере вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова и Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Фильм производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала "Россия" создавали с участием киностудии "Союзмультфильм", а также при поддержке Фонда кино.
Первую часть кинопохождений знаменитого литературного и анимационного персонажа также снял Дмитрий Дьяченко. Премьера состоялась 1 января 2023 года, а за две недели лента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей..
Заголовок открываемого материала